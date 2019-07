Scarica Gratis MacX Video Converter Pro: converti qualsiasi video e vinci un TV Samsung 4K

Nuova offerta di Digiarty che ti permette di scaricare una copia gratuita di MacX Video Converter Pro e di partecipare ad un nuovo concorso attraverso il quale vincere anche premi invitanti fra cui un TV Samsung QLED 4K del valore di quasi 900 dollari, NVIDIA Shield TV e un WD 4TB Hard Drive, senza contare un numero illimitato di MacX Video Converter Pro compreso di supporto a vita.

MacX Video Converter Pro è un transcoder video completamente gratuito, che consente di decodificare e convertire i file video in qualsiasi altro formato video e audio disponibile sul mercato, per renderlo riproducibile su qualunque dispositivo.

Per partecipare al concorso è possibile cliccare questo link diretto e compilare i due box con nome ed email.

Come detto, oltre al TV Samsung QLED, NVIDIA Shield TV e WD 4TB Hard Drive, sono in palio anche versioni complete di MacX Video Converter Pro, che al momento si acquista a circa 29.95 euro da questo link diretto, versione che rimuove le limitazione della versione gratuita.

Fra le molte funzionalità incluse, MacX Video Converter Pro supporta la conversione dei video in 4K e HD 1080p in MP4, MOV, AVI, FLV e oltre 200 altri formati, per renderli riproducibili su PC, Mac, iPhone, iPad, Android, Samsung, Huawei, Xbox, Sony e altri dispositivi in qualsiasi momento, il tutto in pochi secondi e mantenendo un alto rapporto.

Ha inoltre varie funzioni di editing disponibili per tagliare, ritagliare, ruotare, aggiungere i sottotitoli, aggiungere effetti e molto altro. Si tratta di una suite completa per la conversione video, semplice ed efficace.

Se dunque vuoi risolvere qualunque problema riguardo alla conversione dei tuoi video, non ti resta che scaricare il software, partecipare al concorso per vincere un TV Samsung e scaricare la versione completa di MacX HD Video Converter Pro, per ottenere aggiornamenti a vita e disattivare le limitazioni della versione gratuita.