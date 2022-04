Amazon Kuiper prenota decine di lanci per i satelliti

Project Kuiper – il progetto di Amazon per distribuire internet dallo spazio via satellite – ha annunciato di aver prenotato dozzine di nuovi lanci su tre diversi razzi per portare in orbita i suoi futuri satelliti. I satelliti voleranno su potenti razzi attualmente in fase di sviluppo dal fornitore europeo Arianespace, dall’americana United Launch Alliance e da Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos, fondatore di Amazon.

I voli combinati – fino a 83 lanci in totale – si svolgeranno su un periodo di cinque anni e consentiranno al Progetto Kuiper di lanciare la maggior parte dei 3.236 satelliti. Amazon non ha fornito dettagli su quanto costeranno i contratti di lancio, ma la società sta investendo miliardi di dollari nelle tre operazioni, secondo James Watkins, portavoce del Progetto Kuiper. Amazon ha anche affermato che l’accordo “è il più grande approvvigionamento commerciale di veicoli di lancio della storia”.

Il progetto Kuiper avrà bisogno di un bel po’ di razzi per portare la sua futura megacostellazione nello spazio. La filiale Amazon prevede di creare una vasta gamma di satelliti in orbita terrestre bassa, progettati per fornire un servizio Internet a banda larga a bassa latenza in tutte le parti del globo. Per attingere al sistema, gli utenti dovranno acquistare una delle antenne utente di Project Kuiper, che l’azienda ha presentato in anteprima alla fine del 2020.

I terminali scansionano il cielo, alla ricerca di satelliti disponibili, che trasmettono segnali dalle stazioni di terra – strutture già collegate all’infrastruttura Internet in fibra ottica esistente – da e verso le antenne utente. Il concetto è abbastanza simile al programma Starlink di SpaceX: una costellazione pianificata di migliaia di satelliti progettata anche per fornire Internet a banda larga dall’orbita terrestre bassa.

Tuttavia, Starlink è già un bel po’ di anni avanti rispetto al Progetto Kuiper. Finora SpaceX ha lanciato più di 2.000 satelliti in orbita e ha iniziato un servizio limitato in tutto il mondo, con 250.000 abbonati. Project Kuiper non ha ancora lanciato nessun satellite.

A novembre Project Kuiper ha rivelato i suoi piani per lanciare i suoi primi due prototipi di satelliti su un nuovo razzo sperimentale chiamato RS1 sviluppato dalla startup ABL Space Systems. La società prevede che quei primi prototipi di voli si concretizzeranno nel quarto trimestre del 2022, con un prototipo di satellite che volerà su ogni razzo RS1.