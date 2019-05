Amazon Managed Blockchain: disponibile il servizio di blockchain chiavi in mano

Amazon ha lanciato ufficialmente per tutti Amazon Managed Blockchain (AMB), il suo servizio pensato per tutte le aziende che vorrebbero creare un business basato su blockchain (i database decentralizzati portati agli onori della cronaca dal successo del Bitcoin) ma non vogliono affrontare tutte le difficoltà richieste per la realizzazione.

Presentato alla fine dello scorso anno AMB vuole essere per la blockchain quello che che Amazon Web Service (AWS) rappresenta per il web e per le applicazioni in generale, ovvero una serie di servizi basati su una infrastruttura tecnologica che l’azienda di Seattle mette a disposizione ai suoi clienti “chiavi in mano”.

Così come per AWS le aziende non devono più preoccuparsi dell’hosting e della distribuzione delle risorse facendo affidamento sull’infrastruttura cloud del colosso USA, così le aziende potranno contare su AMB per creare un business basato sull’emergente tecnologia della blockchain, senza preoccuparsi della creazione, manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica richiesta.

I clienti potranno scegliere tra due dei più popolari framework, ovvero Hyperledger Fabric (già disponibile) ed Ethereum (il cui supporto sarà presto in arrivo), mentre fra le aziende che hanno già aderito a AMB ci sarebbero giganti come Verizon, Philips e GE.

Si tratta in ogni caso di una soluzione particolarmente comoda e incredibilmente scalabile, in grado di mettere a disposizione di chiunque una tecnologia nuova e sicuramente complessa come quella della blockchain, lasciando ad Amazon tutte le complessità degli aspetti più squisitamente tecnologici e gestionali.

Di ampio interesse per diversi attori del mercato – si spazia da istituzioni finanziarie a commercianti, passando da produttori e rivenditori – Amazon Managed Blockchain assume anche un interessante valore simbolico, portando con sé un tentativo di sdoganamento decisamente ampio per una tecnologia fino ad oggi ritenuta rivoluzionaria ma confinata in una nicchia autoreferenziale, incapace di mostrare applicazioni pratiche che potessero raggiungere un’adozione di massa.

Sarà interessante capire se come AWS, anche Amazon Managed Blockchain riscuoterà un ampio successo fra i servizi offerti dal colosso di Jeff Bezos.