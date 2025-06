Amazon Music Unlimited torna la grande offerta, gratis per 4 mesi

Pubblicità Se volete approfittare del tempo libero per ascoltare la vostra musica preferita e provare il servizio Amazon Music Unlimited, il momento giusto è adesso: Amazon offre una prova completamente gratuita della durata di 4 mesi, riservata ai nuovi clienti, attivabile solo entro il 14 luglio. È un’occasione utile anche per chi possiede dispositivi con Alexa e vuole scoprire come integrare la musica con i comandi vocali intelligenti. A zero euro per quattro mesi si accede a un catalogo con oltre 50 milioni di brani, centinaia di playlist tematiche e radio personalizzate. Si possono ascoltare sia artisti internazionali come Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, sia grandi nomi della musica italiana come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio De André. Non mancano i più recenti: Fedez, Baby K e molti altri. Il tutto è richiamabile anche tramite Alexa, su smartphone iOS e Android e sugli smart speaker Echo. Termini dell’offerta Ecco i dettagli principali (che potete sempre verificare direttamente sul sito di Amazon): L’offerta è riservata ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited che non hanno mai attivato la prova gratuita da 30 giorni .

. Al termine dei 4 mesi promozionali, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese (IVA inclusa) fino a eventuale disdetta.

(IVA inclusa) fino a eventuale disdetta. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, è limitata a un solo account e fruibile una sola volta .

e . Non è convertibile in denaro né trasferibile.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la promozione in qualsiasi momento.

In caso di violazione dei termini, l’offerta decade. Per accedere alla pagina dedicata: Amazon Music Unlimited 4 mesi gratis Vuoi saperne di più? Per tutti i dettagli tecnici e le opinioni d’uso, vi rimandiamo alla nostra recensione approfondita di Amazon Music Unlimited, che prende in esame anche qualità audio, funzioni smart, app mobile e molto altro.

