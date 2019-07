Amazon, prezzi da Prime Day: Apple Watch 3 da 253,99€, sconti fino al 25%

Domenica davvero interessante questa di fine luglio per coloro cui interessano i prodotti Apple e vanno a caccia di sconti su Amazon. Nel corso delle ultime ore vi abbiamo indicato diverse promozioni su iPhone, Mac, iPad, accessori (sono tutti elencati nella nostra sezione ad hoc) ma forse chi è alla ricerca di un Apple Watch che riesce a spuntare i prezzi più competitivi.

Scorrendo il listino abbiamo prezzi con ribassi fino al 25% su alcuni modelli di Apple Watch 3 ed Apple Watch 4. Si tratta dell’effetto che classico ribasso del prezzo che Amazon applica spesso sugli Apple Watch, addizionato da vari sconti nel carrello che sommati insieme portano portano i prezzi ai minimi storici di Amazon per lo smart watch e anche ai prezzi più bassi che abbiamo mai visto (come accade ad esempio per l’Apple Watch 3 GPS da 42mm ad appena 253,99€).

Dal punto di vista percentuale lo sconto è pari a quello del Prime Day, anche se gli Apple Watch scontati non sono gli stessi del Prime Day.

Ecco qui di seguito quelli, a nostro giudizio da tenere in considerazione più di altri

Come avrete notato se avete cliccato sui prezzi, alcuni dei prodotti che indichiamo poco sopra non sono a magazzino ma sono ordinabili. In casi come questi è opportuno, ammesso che il prezzo sia interessante, comprare subito. Solitamente, infatti, quando Amazon rende ordinabile il prodotto pur senza indicare una data di arrivo, la spedizione non è distante. Anche quando vengono indicati dei “range” di spedizione (ad esempio 1-3 mesi), solitamente Amazon preferisce ragionare pessimisticamente e riesce ad evadere l’ordine prima dei tempi previsti.

