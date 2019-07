Dati Kantar: nel 2019 dispositivi iOS in calo negli USA, stabili in Italia

Gli ultimi dati Kantar sulla quota di mercato dei dispositivi iOS parla di un ultimo trimestre non troppo positivo per Apple, se si guarda al mercato USA, dove la fetta di mercato è in calo rispetto allo scoro anno di oltre due punti percentuali. L’ultimo trimestre, però, sempre in riferimento allo stesso periodo dello scorso anno, premia la Mela in Italia. Ecco tutti i dati del rapporto.

Secondo la società, iOS ha visto un calo percentuale su base annua dell’ 0,8% all’interno dell’Eurozona, dove al momento si situa al 19,1 per cento. Nella stessa zona, al contrario, Android ha visto un incremento dello 0,6%, rispetto al 79,5% dello stesso periodo registrato nel 2018. In Italia le percentuali sono, invece, in positivo per Apple, e in discesa per Google.

Il sistema operativo della Mela, infatti, guadagna il 3,4%, mentre quello di Big G perde ben 4,2 punti percentuali. Stessa sorte, con segni positivi per Apple, e negativi per Google, si registrano in Germania, Spagna e, seppur in termini minori, anche in Cina.

Se invece ci si sposta nella terra a stelle e strisce, E’ Android ad avere la meglio in questo ultimo trimestre rilevato, con una quota iOS in calo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,di 2,4 punti percentuali, ossia dal 38,7% per il Q2 2018 al 36,3% per il 2° trimestre del 2019. Nello stesso periodo, Android ha visto un aumento dal 61 al 63,5%.

Da notare che, secondo il rapporto Kantar, è Huawei ad aver registrato un certo numero di “grandi battute d’arresto”. Sicuramente, suggeriscono i dati Kantar, queste frenate sono dovute al ban messo in atto da Trump, poi sospeso, con sviluppi positivi derivanti dal G20 scorso.

Ed allora, lato Android, ad averne beneficiato sono Samsung e Xiaomi, con Apple che vede un piccolo incremento nelle vendite, anche se molti proprietari di smartphone Huawei non sembrano intenzionati ad effettuare aggiornamenti smartphone fino a quando la situazione non sarà definitivamente chiarita.