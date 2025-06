Amazon Prime a metà prezzo per gli Under 22, con altri due regali

Dal 2019 gli studenti possono acquistare Amazon Prime a prezzo vantaggioso, ma a partire da oggi possono beneficiare di un prezzo speciale anche senza andare all’università: basta infatti essere italiani e avere tra i 18 e i 22 anni per poterlo pagare la metà.

Quanto costa Prime agli Under 22

In questo modo anche chi non frequenta un percorso accademico adesso può sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime per soli 2,49 € al mese o 24,95 € all’anno, contro i 4,99 Euro mensili o 49,90 Euro annuali che attualmente spendono tutti gli altri.

Cosa offre l’abbonamento

Nonostante lo sconto del 50%, il servizio offerto è quello completo. Quindi accesso alle consegne rapide su milioni di prodotti (anche in giornata dove disponibile) con la possibilità di scegliere modalità di ritiro come Amazon Locker, Amazon Counter o la funzione “Il Mio Giorno Amazon”, che consente di programmare le consegne settimanali.

Nel pacchetto rientrano anche Prime Video, la piattaforma di streaming che include film, serie TV, documentari e partite in esclusiva della UEFA Champions League e Prime Gaming, con giochi, contenuti in-game, vantaggi legati a Twitch e un abbonamento mensile a un canale della piattaforma.

E poi Amazon Music, che offre l’ascolto in modalità shuffle di oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie e Amazon Foto, con archiviazione illimitata per le foto in alta risoluzione e 5 GB per i video.

Infine l’abbonamento comprende i servizi Leggi con Prime per accedere a eBook e riviste digitali senza costi aggiuntivi e Deliveroo Plus, con consegne gratuite per ordini da ristoranti, negozi e supermercati aderenti.

E altri due vantaggi

Chi rientra nella fascia d’età indicata potrà inoltre beneficiare di uno sconto del 10% su una selezione di prodotti moda disponibili sulla piattaforma.

Non solo: è incluso anche un periodo di prova gratuito di tre mesi, abbastanza per poter valutare abbondantemente il servizio prima di sottoscriverlo.

Come sottoscrivere Prime per Under 22

Se siete italiani, maggiorenni, e avete 22 anni o meno, vi basta andare qui per sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime pagandolo la metà.