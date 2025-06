Prime Day dall’8 all’11 luglio, 4 giorni e tante novità

Quattro giorni e novità come le promozioni di giornata. Ecco quello che ci attende nella grande kermesse delle Prime Day 2025 estivo, l’undicesima edizione dell’evento dedicato agli abbonati Prime che si terrà da martedì 8 a venerdì 11 luglio.

Prime Day più lungo e con offerte giornaliere

Il Prime Day 2025 inizierà alle 00:01 dell’8 luglio e si chiuderà alle 23:59 dell’11 luglio, ben quattro giorni che significano ancora più tempo per approfittare di offerte, sconti e promozioni in tutte le categorie.

Gli iscritti ad Amazon Prime potranno accedere a centinaia di migliaia di offerte, con sconti su prodotti di marchi noti come Samsung, Bosch, ghd, Chicco, Samsonite, Foppapedretti, Neutro Roberts, Havaianas, e su un’ampia selezione di articoli Made in Italy.

Oltre agli sconti classici, Amazon introduce le Offerte di oggi: promozioni a tema che cambieranno ogni 24 ore, in modo da incentivare le visite frequenti alla piattaforma durante tutto l’evento.

Le offerte anticipate sono già partite

Chi è già abbonato Prime può iniziare a risparmiare da subito. Sono disponibili offerte su dispositivi Amazon (Echo, Fire TV Stick, Ring, eero) a partire dal 4 luglio, e promozioni già attive su prodotti per la casa, cura della persona, detersivi, snack, prodotti per bambini e articoli di largo consumo.

Ci sono anche iniziative su:

Amazon Music Unlimited : 4 mesi gratis per chi non lo ha mai provato.

: 4 mesi gratis per chi non lo ha mai provato. Amazon Fresh : sconti fino al 30% e 30€ di buoni per i nuovi clienti.

: sconti fino al 30% e 30€ di buoni per i nuovi clienti. Prime Gaming : sei giochi gratis dal 17 giugno, inclusi Tomb Raider Remastered e Star Wars: Rebellion.

: sei giochi gratis dal 17 giugno, inclusi Tomb Raider Remastered e Star Wars: Rebellion. Amazon Seconda Mano: 15% di sconto su una selezione di prodotti usati fino al 7 luglio.

Come prepararsi al meglio

Per non perdere nemmeno un’offerta, Amazon mette a disposizione strumenti utili come le notifiche personalizzate, attivabili direttamente dall’app in base ai prodotti cercati o visualizzati. Nella sezione “Acquista di nuovo” si ritrovano gli articoli più comprati, così da poterli aggiungere rapidamente al carrello.

Chi ha un dispositivo compatibile può chiedere ad Alexa di monitorare i prodotti salvati o di ricordare l’inizio del Prime Day. E per chi vuole un aiuto in più, c’è Rufus, l’assistente virtuale basato su IA generativa, in grado di fornire consigli su prodotti e offerte.

Collezioni come “Offerte per te”, “Più amati dai clienti” o “Top Brand” completano l’esperienza, rendendo più facile orientarsi tra le migliaia di promozioni.