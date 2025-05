Prime Video prova il tiro da tre trasmettendo l’NBA

Da ottobre 2025 i tifosi italiani di basket potranno seguire l’NBA direttamente su Prime Video, grazie all’accordo di 11 anni che amplia l’offerta sportiva in streaming senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime.

Nel pacchetto complessivo saranno incluse 87 partite della stagione regolare e dei playoff NBA: tutte le sfide dei Knockout Rounds dell’Emirates NBA Cup e del torneo SoFi NBA Play-In, un terzo degli incontri dei primi due turni di post-season, una serie di finali di conference ogni anno e le finali NBA in sei delle undici stagioni previste dal contratto.

Chi vorrà spingersi oltre potrà avvalersi di NBA League Pass, il servizio in abbonamento che sugli altri mercati include il resto delle gare di regular season e dei playoff, live e on demand, a un costo aggiuntivo mensile.

Restano confermati anche i diritti di Sky Sport, che continuerà a trasmettere la stagione NBA 2025/2026.

L’accordo tra Amazon e l’NBA risale già all’anno scorso. Prima di questo si era parlato di un possibile interessamento di Apple, che avrebbe avanzato una proposta su un numero di pacchetti di eventi NBA non meglio precisati. Evidentemente, la gara a due è stata vinta da Amazon.

Ricordiamo che per abbonarsi a Prime Video è sufficiente possedere un account Amazon, registrarsi con un indirizzo e-mail e una carta di credito validi. Il canone mensile rimane bloccato a 4,99 € (oppure 49,99 € l’anno), mentre gli under 26 iscritti all’università possono approfittare di Prime Student, a metà prezzo per 90 giorni di prova e poi a 2,49 € al mese (24,95 € l’anno), con accesso anche a Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos.

Al momento su Google sono già presenti le pagine Amazon Prime Italia dedicate all’NBA, raggiungibili a questo indirizzo. Al momento, però, le pagine risultano senza contenuto. E’ un chiaro esempio che qualcosa si sta muovendo e che presto arriveranno altri annunci ufficiali.