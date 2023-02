Apple vorrebbe offrire il campionato di basket NBA in streaming

Alcuni incontri del campionato di basket della NBA – lega di basket professionistica del Nord America – potrebbero arrivare su Apple TV ma al momento vi sarebbero ostacoli alla potenziale offerta di Cupertino.

A riferirlo è CNBC spiegando che sia Apple, sia Amazon hanno manifestato il loro interesse verso gli eventi NBA, pronte ad acquistare pacchetti per lo streaming.

L’interesse di Apple verso gli eventi sportivi non è una novità: lo scorso anno è stata offerta agli utenti di Apple TV la possibilità di iscriversi a MLS Season Pass, servizio in abbonamento per guardare contenuti della Major League Soccer; sempre lo scorso anno è stato annunciato in accordo con la Major League Baseball per il “Friday Night Baseball”, e l’interesse della Mela verso il mondo degli eventi sportivi è palese.

La potenziale offerta di Apple su non meglio precisati pacchetti di eventi NBA, è possibile solo se Warner Bros. Discovery (WBD) – proprietaria di Turner Sports – e Disney, accetteranno di rinunciare alla esclusiva finestra sulla negoziazione che termina ad aprile 2024.

NBA potrebbe semplicemente decidere di rinnovare i contratti con Disney e Warner Bros. Discovery, ma CNBC riferisce meno probabile di prima tale possibilità.

Apple è sempre più interessata ad eventi sportivi vari ma a quanto pare pretende maggiore controllo sulle offerte contrattuali e su ciò che è possibile fare con i contenuti, elementi oggetto di discordie nel corso dei negoziati.

Amazon è già titolare dei diritti per lo streaming NBA in Brasile, elemento che potrebbe complicare l’offerta di Apple.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.