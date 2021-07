Amazon promette che tanti Amazon Echo attuali supporteranno Matter

Se lo standard Matter promette di rendere più facile la configurazione e l’espansione dei sistemi smart home di domani molti utenti si chiedono quali dispositivi già in vendita oggi possano essere già da oggi compatibili con il nuovo standard. Gli utenti Apple hanno una sicurezza sia la nuova Apple TV rilasciata quest’anno che HomePod mini che sarà probabilmente in commercio in Autunno anche nel nostro paese supportano già Thread e non avranno problemi ad essere inseriti nel prossimo ecosistema.

Le novità per Amazon sono arrivate al termine dell’evento live per per gli sviluppatori Alexa che si è tenuto il 21 Luglio.

Ecco il comunicato ufficiale tradotto nella nostra lingua:

“Abbiamo sempre creduto nella creazione di un ambiente smart home aperto. Supportando più protocolli per la casa intelligente, rendiamo più facile per i produttori e gli sviluppatori di dispositivi la collaborazione con Alexa e la creazione di soluzioni innovative per i nostri clienti. Nell’ultimo anno e mezzo, noi e altri produttori leader nel settore smart hiome abbiamo sviluppato un nuovo protocollo di interoperabilità chiamato Matter.

L’obiettivo principale di questo nuovo standard è rendere facile per i clienti sapere che i loro dispositivi domestici intelligenti funzioneranno con tutti i principali servizi vocali. Per i produttori di dispositivi, Matter ridurrà in modo significativo lo sforzo necessario per costruire un nuovo dispositivo per la casa intelligente.

Oggi annunciamo che aggiorneremo i nostri dispositivi della famiglia Echo per funzionare con Matter. Ciò include la maggior parte dei dispositivi Echo ed Echo Dot e tutti i dispositivi Echo Studio, Echo Flex, Echo Plus ed Echo Show.

Queste modifiche aiuteranno milioni di clienti Echo a configurare e controllare facilmente i prodotti Matter con i loro dispositivi Echo. Presto implementeremo strumenti che ti semplificheranno la creazione di dispositivi certificati Matter e siamo pronti per iniziare subito a testarli.”

Ricordiamo che il passaggio a Matter dipende dall’aggiornamento Firmware degli speaker e schermi smart e che ad oggi sono già disponibili diversi prodotti come ad esempio quelli di Eve System che sono stati aggiornati in tale modo verso il nuovo protocollo Thread partendo dalla connettività Bluetooth o Zigbee.