Come funziona la domotica Thread e con quali accessori è compatibile

Cos’è Thread? Chi lo sviluppa? Come funziona? Quali accessori sono disponibili? Sono queste le domande che si pongono molti utenti Apple dopo aver letto della compatibilità con Thread del primo prodotto di cupertino che come tale arriverà nel nostro paese: Apple TV 4K 2021.

A dire il vero Apple già da mesi ha introdotto sul mercato un altro accessorio compatibile, HomePod mini ma purtroppo non viene commercializzato nel nostro paese. Attrezziamoci quindi a capire cosa potrà cambiare nella smart Home italiana con Thread su Apple TV 4K 2021

Cosa è Thread?

Thread è un protocollo di comunicazione per il mondo internet of Things (ioT) che nasce dal perfezionamento di tecnologie wireless mesh preesistenti e punta ad una maggiore integrazione e facilità di interscambio dati tra router, accessori, sensori e attuatori per rendere più semplice l’allestimento di sistemi per la casa e l’ufficio intelligente.

Per gli utenti Apple è sicuramente una buona notizia: grazie all’introduzione di Homepod mini e della nuova Apple TV4K 2021 i prodotti Homekit possono comunicare tra loro utilizzando il mesh di Thread oltre a Bluetooth e Wi-Fi senza altri gateway intermedi.

In cosa è diverso?

La differenza principale rispetto al Bluetooth e al Wi-Fi standard finora utilizzato con Apple TV e Homepod o con altri gateway simili (esclusi quelli z-wave e zigbee e bluetooth mesh come quello di Vimar) è che Thread crea una rete mesh all’interno della quale le prese, le luci, i termostati e i vari sensori possono parlare tra di loro senza una sequenza particolare senza aver bisogno di un bridge ulteriore. Una rete Thread non ha bisogno di un bridge interno: tutti gli elementi possono dialogare tra loro e quelli sempre alimentati passano le informazioni stabilmente. Se uno dei nodi per caso viene eliminato gli altri ricreano la maglia mancante per comunicare con il resto degli accessori non alimentati. Ogni volta che aggiungete un accessorio alimentato la rete diventa più “robusta”.

Quali i produttori e quale l’interazione con Homekit?

Sicuramente uno dei maggiori promotori affini Apple di Thread è Eve Systems, ex Elgato, che ha introdotto per prima accessori consumer thread compatibili per la smart home in molti casi aggiornando un prodotto esistete di seconda generazione o introducendo una nuova generazione di sensore, valvola etc. La situazione è in constante evoluzione e probabilmente avremo novità neo prossimi mesi con aggiornamenti.

Il supporto a HomeKit su Thread avviene attraverso gli accessori di Eve e di altre aziende che che sono compatibili anche con Bluetooth: il risultato è una smart home che risponde più rapidamente e con una infrastruttura più robusta. Per fare funzionare il tutto con Thread anche in remoto vi serve o un Homepod mini o una Apple TV 4K 2021 che funzionano come un “Border Router”, un router di confine rispetto all’impianto.

Come abbiamo detto per mantenere una rete attiva serve un accessorio sempre alimentato come una presa di corrente smart Eve Energy che rimanga collegata alla rete Thread.

Un altro vantaggio di Thread è che dovendo lavorare per trasferire dati solo al nodo più vicino richiede meno potenza e le batterie durano di più. Infine lo standard CHIP (Connected Home over IP) di cui vi abbiamo parlato più volte di recente si basa su Thread.

Nel caso dei prodotti Eve questo non significa che non funzioneranno più con Bluetooth, Thread è una opzione aggiuntiva di comunicazione che potete abilitare se aggiungete un HomePod mini o una Apple TV 4K alla vostra casa, altrimenti gli accessori continueranno a funzionare come in precedenza e in completo automatismo senza dovere riconfigurare nulla. Nel caso dei prodotti Eve si tratta di una precisa scelta dell’azienda che per aumentare il livello di privacy di prodotti come Eve Thermo e Eve Aqua mantiene tutte programmazioni in locale e queste attivano riscaldamento e distribuzione anche se non sono collegate ad altri dispositivi o al vostro smartphone.

Gli accessori attualmente compatibili con Thread e pure con Homekit

Sicuramente i prodotti Eve aggiornabili come Eve Thermo, Eve Aqua, Eve Door-Window, Eve Weather 2, Eve Energy e, non disponibile in Italia ma da poco aggiornato, Eve Light Switch EU.

Gli ultimi due prodotti come già detto sopra sono in grado di trasferire permamentemente pacchetti di dati ed essendo costantemente alimentati costituiscono la dorsale dell’infrastruttura.

Gli altri due prodotti principali che possiamo collegare a Thread al momento sono quelli di Nanoleaf che in qualche modo si complementano a quelli di Eve: sono di Nanoleaf ed essendo anch’essi costantemente connessi alla rete elettrica se non abbiamo un sezionatore a monte possono funzionare da dorsale per Thread.

Si tratta di Nanoleaf Essentials Bulb, una lampada LED che risponde anche al caratteristica di illuminazione circadiana e Nanoleaf Essentials Lightstrip (non ancora commercializzata in Italia), la prima striscia LED che funziona con Thread e gestisce sia i colori che le varie temperature del bianco.

Il meglio deve ancora venire

Non siamo che all’inizio. Con il supporto dei grandi nomi dell’informatica e di prodotti a costo ridotto che si occupano dell’interazione smart e dell’integrazione di servizi come streaming, musica, informazioni e geolocalizzazione al singolo metro, il futuro di Thread si presenta con ampie prospettivo di successo.

Tornate su questa pagina nei prossimi mesi per trovare segnalate le nuove periferiche e i nuovi accessori che si aggiungeranno a quelli esistenti.

Per tutte le notizie sulla smart home e la domotica semplice vi rimandiamo alla nostra sezione Casaverdesmart.