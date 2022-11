Amazon protegge i prezzi del Black Friday, rimborso se scendono prima del 5 dicembre

Avete qualche dubbio sull’acquisto di un prodotto Black Friday in particolare temete che parta qualche “fregatura” sul prezzo? Se per caso dovesse accadere che il listino scendesse Amazon proteggerà il vostro portafoglio rimborsandovi la differenza.

Lo si apprende da una nota (ingiustamente) nascosta nelle pieghe del sito del grande rivenditore on line dove si legge che se il cliente acquista «se acquisti un prodotto con il badge Black Friday Deal venduto da Amazon dal 18-28 novembre e il prezzo scende ulteriormente prima delle 23:59 CET del 5 dicembre, ti rimborseremo automaticamente la differenza! Ti invieremo un’e-mail quando elaboreremo il rimborso»

Come ci si deve comportare è intuibile: comprate uno dei prodotti con la scritta “Black Friday” che appare in alto sotto il titolo del prodotto e poco sopra il prezzo (qui sotto un esempio). A quel punto partirà l’operazione “prezzo minimo garantito”. Se per caso dal momento dell’acquisto fino al 5 dicembre, in pratica per due settimane, quel prezzo dovesse scendere Amazon vi rimborserà automaticamente la differenza.

Il sistema è in un tempo geniale ed estremamente favorevole per il cliente finale e lo protegge dagli “scherzi” degli algoritmi e del cambio. L’intelligenza artificiale che compara l’andamento della concorrenza e l’oscillazione del mercato potrebbero infatti cambiare il listino specialmente quando il periodo delle offerte è così lungo.

Appuntatevi però la data: il momento ultimo per sfruttare questa ennesima opportunità offerta da Amazon per il periodo di Natale (tra le altre, acquisti a rate senza interessi e restituzione senza questioni estesa fino al 31 gennaio) è il 5 dicembre.