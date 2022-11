Black Friday, caricabatterie Magsafe di Belkin con alimentatore incluso, solo 14,99€

Non è ujn “vero” Magsafe ma fa quasi lo stesso servizio ad una frazione del prezzo grazie alla promozione Black Friday che lo sconta del 70%. È il supporto magnetico di Belkin che comprate a solo 14,99€, un prezzo eccezionale se considerate che incluso c’è anche un alimentatore che potete usare per altri dispositivi.

Il caricabatterie wireless magnetico Belkin fa due cose: ricarica un iPhone con Magsafe e lo tiene rialzato sul tavolo. Il “segreto” è l’aggancio magnetico che non richiede ganasce o particolari artifici per supportare l’Phone. È compatibile con la tecnologia MagSafe e anche se non è un “vero” Magsafe ricarica piuttosto velocemente un iPhone fornendo 7,5W al dispositivo. Ce n’è a sufficienza per una ricarica mentre state lavorando al computer in ufficio oppure per guardare un film o una serie; perfetto anche per chat video o per tenerlo su un ripiano mentre si fanno altri lavori. Sarà sufficiente avvicinare il caricabatteria al dorso dell’iPhone, per avviare immediatamente la ricarica, senza nessun problema di allineamento. L’accessorio scatta magneticamente in posizione e garantisce un presa forte per una ricarica stabile ed efficiente.

In compenso con questo caricabatterie ricevete anche un caricabatterie da 20W che ha un connettore USB-C. In sostanza si tratta di un pacchetto perfetto per chi ha comprato un nuovo iPhone, ma anche chi ha un vecchio iPhone potrà collegare al caricabatterie un cavo Lightning e avere una carica molto veloce.

Il caricabatterie con cavo e il caricabatterie costerebbero 50 euro ma oggi lo comprate con ben il 70% di sconto. In pratica a meno del prezzo del caricabatterie.

