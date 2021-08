Amazon sconta libri e accessori per la scuola: un rientro in classe all’insegna del risparmio

Preparatevi al rientro in classe con le offerte di Amazon: è stata appena lanciata la promozione “Pronti per la scuola”, una pagina che raccoglie tutte le offerte inerenti al tema scolastico con prodotti mirati sia agli studenti che agli insegnanti, comprese tutte quelle cose che potrebbero tornare utili in caso si dovesse riattivare ancora una volta la didattica-a-distanza (DAD).

Innanzitutto, i libri: se avete già l’elenco di quelli che dovrete acquistare non vi resta che digitarne i singoli titoli nella barra di ricerca. Oppure potete cliccare sul pulsante intitolato “Acquista i libri della tua classe” per accedere al sistema predisposto in cui sarà possibile selezionate il proprio istituto scolastico e la classe che si frequenterà appena riapriranno le lezioni: a quel punto verrà mostrato l’elenco dei libri disponibili su Amazon, con il pulsante per aggiungerli nel carrello in un click.

Poi, la cancelleria: se volete fare scorta di penne, matite, gomma per cancellare, colla, bianchetto, pellicole copri-libri, colori, quaderni, evidenziatori, e quant’altro, c’è l’apposita sezione dove sono raccolti tutti i prodotti più utili per la scuola ma anche per l’ufficio, con pacchi di carta in offerta, divisori per raccoglitori, agende moleskine, etichette adesive e via dicendo.

Dalla sotto-sezione “Zaini e astucci” trovate svariate opzioni per rinnovare il vostro arsenale per trasportare il necessario per seguire le lezioni: potete filtrare i prodotti separando gli zaini dagli astucci e dagli accessori, in modo da rintracciare con più facilità ciò di cui avete effettivamente bisogno.

C’è anche una nuova sezione che qualche anno fa non si immaginava neppure che potesse mai esistere: è titolata “Elettronica e didattica a distanza” e comprende un sotto-insieme di prodotti e dispositivi tecnologici che possono ritornare utili in questo contesto. Grazie ai pulsanti è possibile separare ciò che serve per seguire le lezioni a distanza da pc e tablet, hard disk esterni, sedie, scrivanie, cassettiere, organizer e arredamento vario.

Amazon ha anche creato una sotto-sezione intitolata “Prodotti da non perdere” da cui potreste eventualmente partire per dare un’occhiata generale a ciò che potrebbe mancarvi per ricominciare serenamente.

La pagina principale comunque si trova qui e raccoglie tutte le varie sotto-sezioni che vi abbiamo nominato, incluse le offerte giornaliere e quelle a tempo inerenti al tema scolastico, senza dimenticare la sezione con le offerte per gli abbonati Prime Student e la selezione di prodotti principalmente di elettronica acquistabili con la Carta del docente.