Tutte le offerte Amazon su TV e Soundbar di Hisense, LG, Samsung, TCL, Xiaomi

Per chi non deve rottamare il vecchio TV Amazon propone tanti interessanti sconti su TV dei miglori Brand che vanno oltre i 100 Euro ottenibili con il bonus e che spaziano tra i brand più conosciuti ed affidabili.

Macitynet ha selezionato le offerte e ve le propone brand per brand a prezzo (e in molti casi a polliciaggio) crescente. Nel novero delle offerte ci sono anche gli OLED LG a prezzi davvero convenienti, i QLED di Samsung per chi teme l’effetto stampaggio e gli smart TV con ottimo rapporto qualità prezzo di Hi-Sense e TCL. Infine gli Xiaomi offerti con uno sconto del 20% che è difficile trovare fuori dal Prime Day.

Ecco l’elenco completo diviso per marchi e in ordine di prezzo.

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 399,00 € – invece di 479,00 €

sconto 17% – fino al 12 set 21

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 449,00 € – invece di 599,00 €

sconto 25% – fino al 12 set 21

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 492,99 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino al 12 set 21

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 519,00 € – invece di 749,00 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

Hisense 55″ QLED 4K 2021 55E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 549,00 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino al 12 set 21

Hisense 55″ ULED 4K 2021 55U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 1099,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 8% – fino al 12 set 21

Hisense 65″ ULED 4K 2021 65U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 1199,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 14% – fino al 12 set 21

Hisense 55″ OLED 4K 2021 55A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 1299,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 7% – fino al 12 set 21

LG SP8YA Soundbar TV 440W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out In offerta a 399,00 € – invece di 799,00 €

sconto 50% – fino al 12 set 21

LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 549,00 € – invece di 999,00 €

sconto 45% – fino al 12 set 21

LG NanoCell 55NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore 4K ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 699,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 36% – fino al 12 set 21

LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 749,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 42% – fino al 12 set 21

LG 75UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 75? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 899,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 36% – fino al 12 set 21

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1399,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 36% – fino al 12 set 21

Philips TV Ambilight 43PUS7805/12 43″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 369,00 € – invece di 479,00 €

sconto 23% – fino al 14 set 21

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 50″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 419,00 € – invece di 549,00 €

sconto 24% – fino al 14 set 21

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 449,00 € – invece di 649,00 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

Philips TV Ambilight 50PUS8505/12 50″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 549,00 € – invece di 749,00 €

sconto 27% – fino al 12 set 21

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 599,00 € – invece di 849,00 €

sconto 29% – fino al 12 set 21

Philips TV Ambilight 65PUS8505/12 65″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 749,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 32% – fino al 12 set 21

Philips TV Ambilight 65OLED855/12 65″ 4K UHD TV OLED Processore P5 AI Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa, Modello 2020/2021, Grigio In offerta a 1799,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 28% – fino al 12 set 21

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 12 set 21

Samsung Crystal UHD 4K 2021 43AU9079 ? Smart TV 43 Pollici, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 12 set 21

Samsung TV UE55AU7175UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7175, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] In offerta a 469,00 € – invece di 749,00 €

sconto 37% – fino al 12 set 21

Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU9079 ? Smart TV 55 Pollici, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino al 12 set 21

Samsung TV UE65AU7190UXZT, Smart TV 65″ Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] [Efficienza energetica classe G] In offerta a 626,05 € – invece di 949,00 €

sconto 34% – fino al 12 set 21

Samsung TV Q65A Smart TV 50?, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 639,00 € – invece di 949,00 €

sconto 33% – fino al 12 set 21

Samsung QE50LS03TAUXZT Smart TV 50″ The Frame, QLED 4K, Ultra HD, Cornice personalizzabile, Art Mode, Processore Quantum 4K con IA, Quantum HDR, One Connect, Wi-Fi, 2020, Alexa integrata In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino al 12 set 21

Samsung TV Q65A Smart TV 55?, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 729,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

SAMSUNG TV QLED Ultra HD 4K 49″ QE49LS01TAUXZT Smart TV Tizen Bianco In offerta a 899,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 40% – fino al 12 set 21

Samsung TV Q65A Smart TV 65?, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 939,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 33% – fino al 12 set 21

Samsung QE75Q70RATXZT Smart TV 75″ QLED 4K, Ultra HD, Processore Quantum 4K, Quantum HDR, Wi-Fi, Nero, 2019, compatibile con Alexa e Google Assistant In offerta a 939,00 € – invece di 3499,00 €

sconto 73% – fino al 12 set 21

Samsung TV Q75A Smart TV 65?, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 999,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 41% – fino al 12 set 21

Samsung QE75Q64TAUXZT Smart TV 75? QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, Wi-Fi, New Bezel-less design, 2020, Alexa integrata, Google Assistant, Grigio (Titan Grey) In offerta a 1049,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 34% – fino al 12 set 21

Samsung QE65LS03TCUXZT Smart TV 65″ The Frame, QLED 4K, Ultra HD, Cornice personalizzabile, Art Mode, Processore Quantum 4K con IA, Quantum HDR, One Connect, Wi-Fi, 2020, Alexa integrata In offerta a 1149,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 36% – fino al 12 set 21

TCL TDS6100, Soundbar per TV & Bluetooth (32″ Speaker, Dolby Audio, HDMI ARC) In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 12 set 21

TCL TDS8111, Soundbar con Subwoofer Integrato & Wireless Bluetooth, Dolby Atmos 2.1 (39″ Speaker, HDMI ARC) In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 12 set 21

TCL 32ES561, Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio In offerta a 209,99 € – invece di 269,99 €

sconto 22% – fino al 12 set 21

TCL 40ES561, Smart Android TV 40 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio In offerta a 279,99 € – invece di 349,99 €

sconto 20% – fino al 12 set 21

TV TCL 43P611 43 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast) In offerta a 299,99 € – invece di 349,99 €

sconto 14% – fino al 12 set 21

TCL 43P616, Smart Android Tv 43 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) In offerta a 319,00 € – invece di 399,99 €

sconto 20% – fino al 12 set 21

TCL 50P611, Smart Android Tv 50 pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO, Dolby Audio, T-Cast) In offerta a 359,99 € – invece di 499,99 €

sconto 28% – fino al 12 set 21

TCL TV 50P616 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa In offerta a 379,99 € – invece di 549,99 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

TV TCL 55P611 55 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast) In offerta a 399,99 € – invece di 549,99 €

sconto 27% – fino al 12 set 21

TCL 50C711, Smart Android Tv 50 pollici, QLED, 4K Ultra HD (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos) In offerta a 429,99 € – invece di 699,99 €

sconto 39% – fino al 12 set 21

TCL 65P616, Smart Android Tv 65 pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO, HDR 10, Dolby Audio) In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

TCL 55C721, Smart Android TV 55 Pollici, QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

sconto 31% – fino al 12 set 21

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero In offerta a 224,90 € – invece di 279,90 €

sconto 20% – fino al 12 set 21

Xiaomi Mi Smart TV P1 43 Pollici,UHD,senza Cornice,Android 10.0,Dolby Vision,HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix,Assistente Google,Bluetooth,3 HDMI,2 USB,Nero In offerta a 369,90 € – invece di 449,90 €

sconto 18% – fino al 12 set 21

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, UHD, senza Cornice, Android 10.0, Dolby Vision, HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero In offerta a 449,90 € – invece di 599,90 €

sconto 25% – fino al 12 set 21

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici,UHD,senza Cornice,Android 10.0, Dolby Vision,HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix,Assistente Google,Bluetooth,3 HDMI,2 USB,Nero In offerta a 499,90 € – invece di 649,90 €

sconto 23% – fino al 12 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).