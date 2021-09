La magia di 11 televisori Samsung NEO QLED, quando l’arte incontra la tecnologia

Pochi giorni fa Samsung ha ospitato un’esperienza artistica immersiva presso la Saatchi Gallery di Londra, con la partecipazione dell’artista percettivo Michael Murphy. Insieme, hanno svelato una particolare installazione a spirale, creata utilizzando undici Neo QLED TV 8K caratterizzati dall’Infinity Screen (che elimina la tradizionale cornice rendendo questi TV praticamente uno schermo al 99,9%), con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo nuovo tramite l’esibizione del duo di musica elettronica Gorgon City che ha preso vita nello Skywalk Biokovo, sulla costa adriatica della Croazia. Il tutto è stato poi filmato per presentare il brano inedito dei Gorgon City, “Skywalk”, che prende il nome proprio dalla location riprodotta sugli schermi.

Questa curiosa esibizione rappresenta una nuova tappa di Samsung nella celebrazione del connubio tra arte e tecnologia, frutto della mente visionaria di Michael Murphy che attraverso la disposizione degli undici televisori lungo una struttura che si innalzava per quasi quattro metri in un ambiente oscurato, ha permesso di teletrasportare il pubblico in una specie di mini-concerto altamente tecnologico, dove le ampie inquadrature e la cinematografia di Cercle mettevano in mostra i suggestivi paesaggi del Parco Naturale di Biokovo sulla costa rocciosa nel sud della Croazia. Sostanzialmente l’inganno percettivo tipico di Murphy si è rivelato per mostrare tutti i TV che funzionavano all’unisono, in una composizione a forma di spirale pensata per manipolare l’occhio umano.

«Sono così fiero di questa installazione. Pensare che questa è la prima volta in assoluto che inserisco immagini in movimento all’interno della mia arte, la sfida affrontata per integrarle non in uno, bensì in undici schermi, mi sorprende» ha commentato l’artista. «Sicuramente questi TV mi hanno facilitato il compito, visto che si tratta degli schermi più sottili mai realizzati da Samsung. Ma quello che più mi entusiasma è come l’installazione mi abbia stimolato a spingere la mia arte a un livello superiore».

Questi televisori sono i Samsung QN900A e rappresentano la punta di diamante della gamma 2021 promettendo immagini realistiche, colori vividi e una tecnologia antiriflesso. E come non crederci, visti i prezzi: il più piccolo, che ha una diagonale da 65″, al lancio costava 5.900 euro mentre al momento è in vendita anche su Amazon a poco più di 4.000 euro; quello delle versioni da 75″ e 85″ oscilla tra i 6 e i 9.000 euro.