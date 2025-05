Amazon, ritiri il pacco dal Locker in Burger King e lo scontrino è scontato del 15%

Se in questi giorni fate acquisti su Amazon, tenete a mente questo: è in corso un’offerta che vi permette di ottenere un codice promozionale per uno sconto del 15% da utilizzare sull’app Burger King.

Come attivare l’offerta

Per ottenerlo vi basta rispettare queste condizioni:

il prodotto dev’essere venduto e spedito da Amazon;

da Amazon; dovete farlo recapitare in un Amazon Locker situato in un ristorante Burger King aderente all’iniziativa (consultare l’elenco sul sito Burger King);

situato in un ristorante Burger King aderente all’iniziativa (consultare l’elenco sul sito Burger King); dovete ritirare il pacco entro le 23:59 del 2 giugno 2025.

Come usare il buono sconto

Se tutte queste condizioni sono rispettate, allora subito dopo il ritiro riceverete una mail contenente il codice promozionale che vi permetterà di attivare il 15% di sconto per ordini di importo minimo di 12€ effettuati tramite l’app Burger King per iPhone e Android.

Questo codice dovrà essere inserito nell’app prima di effettuare l’ordine. Potrete attivarlo entro e non oltre il 1 luglio 2025 e a quel punto sappiate che avrà una validità di una settimana dall’attivazione in app.

Precisiamo poi che tale sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso; inoltre il codice non ha valore monetario, non è trasferibile né riutilizzabile. Infine, l’offerta è limitata al numero di codici promozionali disponibili: questo significa che Amazon e Burger King si riservano il diritto di terminare la promozione una volta esauriti i codici e senza preavviso.

Cosa comprare

Come dicevamo tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon e recapitabili presso un Locker sito in un ristorante Burger King sono potenzialmente idonei alla promozione.

Ma per essere certi date prima un’occhiata che nella scheda prodotto sia presente il box informativo con su scritto: Risparmio Burger King Locker: Ritira e Ottieni -15%.

Un esempio tra tanti è questo SSD portatile Samsung da 2 TB per altro in doppio sconto perché oltre al 34% solito è attualmente attivo un ulteriore 6% per via della Tech Week in corso in queste ore.

Tente comunque presente che sono esclusi i prodotti di grandi dimensioni oltre che i prodotti venduti da terzi, i libri, i contenuti digitali e gli articoli pericolosi.

Inoltre ogni cliente può attivare l’offerta una sola volta da qui al 2 giugno.