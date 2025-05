Shark FlexBreeze HydroGo e Pro Mist, ventilatori portatili con nebulizzazione

Con l’estate ormai alle porte Shark ha ben pensato di ampliare per tempo la sua gamma di dispositivi per la climatizzazione con due nuovi ventilatori portatili da usare sia in casa che all’aperto. Si chiamano FlexBreeze HydroGo e FlexBreeze Pro Mist ed oltre a integrare un sistema di nebulizzazione sono in grado di funzionare anche in modalità cordless.

In breve, il modello HydroGo è pensato per chi cerca leggerezza e portabilità, mentre il Pro Mist si rivolge a chi cerca maggiore autonomia, più opzioni di posizionamento e controllo da remoto.

FlexBreeze HydroGo

Questo modello si presenta come una soluzione compatta (29 x 21 x 22 cm) e leggera, con un peso inferiore ai 2 kg. Supporta l’alimentazione sia via cavo che a batteria, con un’autonomia dichiarata fino a 12 ore. Per quanto riguarda l’impermeabilità è certificato IPX5 e utilizza materiali resistenti ai raggi UV, perciò è adatto anche all’uso esterno.

Inoltre è dotato di cinque livelli di velocità e di una tecnologia di nebulizzazione integrata con un raggio d’azione del flusso d’aria fino a 20 metri.

Non presenta funzioni di oscillazione, ma la compattezza e la mobilità compensano in parte questa assenza. Tra gli accessori (acquistabili separatamente) troviamo un caricabatterie per auto e una custodia per il trasporto.

FlexBreeze Pro Mist

Più avanzato dal punto di vista tecnico, questo modello invece offre una maggiore versatilità. Può essere configurato in modalità a piantana o da tavolo, passando da una forma all’altra tramite un meccanismo integrato. Il serbatoio per la nebulizzazione è rimovibile e portatile, privo di tubi esterni o strutture ingombranti.

L’autonomia può raggiungere 24 ore in modalità cordless alla velocità minima (senza oscillazione o nebulizzazione attiva).

Anche questo supporta cinque velocità, un’oscillazione orizzontale di 180° e una regolazione verticale di 55°, con una copertura di flusso fino a 20 metri.

Il peso è di 7 kg, e le dimensioni da montato sono di 93 x 35 x 35 cm.

Dove comprare

Entrambi sono già disponibili sul mercato e li potete comprare pure su Amazon. FlexBreeze HydroGo costa 132,99 € mentre FlexBreeze Pro Mist si compra per 247 €.