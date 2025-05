Gli auricolari senza fili Lenovo GM2 Pro in sconto a soli 9 €

Se cercate un paio di auricolari senza fili stile AirPods da usare principalmente nel gaming ma che possa essere adattato anche alle classiche telefonate o al più generico ascolto musicale in un tocco, allora non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sui Lenovo GM2 Pro.

La caratteristica principale risiede infatti nella doppia modalità musica/gioco che permette appunto di passare da una all’altra con un semplice tocco prolungato sulla superficie touch esterna all’auricolare destro. In questo modo è così possibile adattare facilmente l’esperienza di ascolto in base al contesto, passando cioè da una bassa latenza durante il gioco a un audio bilanciato durante l’ascolto musicale.

Inoltre durante le chiamate entra in gioco la tecnologia di riduzione intelligente del rumore (ENC) per eliminare i rumori ambientali rendendo le conversazioni più nitide, grazie anche al microfono HD che promette una comunicazione chiara anche in movimento.

Grazie ai driver da 10 mm con membrana in grafene promettono inoltre una resa sonora chiara e profonda in entrambe le modalità, con trasmissione surround a 360° per una migliore immersività durante le partite.

Questi auricolari inoltre fanno uso della tecnologia Bluetooth 5.3 che promette una connessione stabile con un consumo energetico ridotto, in modo da poterli impiegare anche per sessioni prolungate senza interruzioni.

Infine, secondo la scheda tecnica, la batteria offre circa 5 ore di utilizzo continuo prima di scaricarsi, e ovviamente c’è la possibilità di ricaricarli automaticamente quando vengono riposti nella custodia (che incorpora una batteria ricaricabile via USB-C da 350 mAh).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 9 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

