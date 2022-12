Amazon tratterà meglio i venditori per chiudere le indagini antitrust

La Commissione europea e Amazon hanno raggiunto un accordo che consentirà al gigante delle vendite di evitare una multa per presunto uso improprio dei dati. E’ quanto riporta il Financial Times, sostenendo che Amazon si sarebbe impegnata a garantire parità di trattamento ai prodotti concorrenti nella sezione Buy Box del suo sito web, una mossa questa che teoricamente dovrebbe aumentare la visibilità dei commercianti che vendono questi prodotti.

Il colosso degli e-commerce ha anche accettato di creare offerte in primo piano alternative per i clienti che non hanno fretta di concludere gli acquisti, e contestualmente permetterà ai venditori di decidere quale società utilizzare per la consegna dei propri prodotti.

I termini

Secondo le indiscrezioni la Commissione europea dovrebbe annunciare tale accordo il 20 dicembre, ma la data potrebbe anche essere spostata all’ultimo momento. Quel che invece è certo che non cambierà, sono i termini dell’accordo, perché ci sarebbe «ben poco da discutere». Una volta che l’accordo sarà formalizzato, Amazon dovrà onorare gli impegni presi per almeno cinque anni.

Già a luglio Amazon aveva accennato a voler rendere più equo il suo programma di vendite, sostenendo di essere stata «ingiustamente» presa di mira da leggi come il Digital Markets Act; allo stesso tempo, diceva di essersi «impegnata in maniera costruttiva» con le autorità di regolamentazione per affrontare le preoccupazioni sulle sua attività.

Tutto è partito da qui

La Commissione dell’UE aveva aperto un’indagine a riguardo nel 2019, ovvero circa un anno prima che il Wall Street Journal pubblicasse un lungo rapporto in cui si affermava che Amazon aveva utilizzato i dati dei venditori per progettare prodotti concorrenti. Negli Stati Uniti invece si sta andando a rilento: secondo quanto riferito, ad aprile la Securities and Exchange Commission ha cominciato a indagare con lo stesso proposito, e poco prima il Senato aveva chiesto al Dipartimento di Giustizia di aprire un’indagine sulla possibilità di «ostruzione criminale» da parte di Amazon.