Anbernic RG351M, console portatile con più di 2.000 giochi inclusi

Se volete videogiocare in mobilità senza scaricare la batteria del cellulare sappiate che ora avete la possibilità di comprare in offerta Anbernic RG351M, una console portatile a cui non manca davvero nulla.

Dentro infatti ci sono già più di 2.000 giochi con cui intrattenersi, e grazie alla porta microSD è possibile aggiungerne degli altri in un lampo. Questa periferica infatti supporta le ROM di diverse piattaforme tra cui NDS, N64, PSP, PS1, GBA, GBC e tanti altri, perciò chi possiede la cartuccia originale del gioco ma non ha più la possibilità di giocarci con la console originale può scaricare la ROM e giocarci da qui. I controlli sono completi: oltre a due joystick, alle frecce direzionali e a quattro pulsanti di azione ci sono i tasti L1, L2, R1 e R2 sul bordo superiore e la rotella per regolare il volume con un tocco.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, monta uno schermo IPS da 2,5 pollici con risoluzione 480 x 320 pixel e una batteria da 3.500 mAh che si ricarica in quattro ore e promette un’autonomia complessiva di 8 ore. E’ alimentato da un processore quad-core RK3326 a 1.5 GHz, con GPU Mali-G31 MP2, 1 GB di RAM DDR3L e 64 GB di capacità che, come dicevamo, possono essere espansi tramite microSD fino ad ulteriori 256 GB.

C’è anche il motorino di vibrazione e un doppio altoparlante per ascoltare musiche ed effetti sonori, ma se non si vuole disturbare chi si trova nei paraggi è possibile collegare un paio di cuffie attraverso la presa jack audio da 3,5 millimetri. Il punto forte però è la connettività WiFi che consente di mettere in comunicazione due Anbernic RG351M per sfidare un amico o scambiarsi i dati (nel caso ad esempio si giochi ai Pokémon).

Con scocca in alluminio, questa console portatile è al momento in sconto del 40%: anziché 106,92 euro si può comprare per 92,67 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.