iPhone 14, già pronti i cloni cinesi delle cover Apple

Quest’anno sembra che i nuovi iPhone 14 e Apple Watch 8 arriveranno prima del previsto e anche in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato per le generazioni precedenti: in attesa della presentazione, attualmente prevista per mercoledì 7 settembre, in circolazione cominciano ad apparire i cloni cinesi delle cover Apple.

Risulta interessante osservarle non solo perché somigliano moltissimo alla tradizionali cover in silicone di Cupertino, ma anche perché potrebbero anticipare la gamma colori che Apple impiegherà per le sue custodie originali dedicate ai terminali della serie iPhone 14.

In questo articolo riportiamo alcune delle fotografie pubblicate da Majin Bu, utente Twitter che in passato ha più volte anticipato correttamente le custodie originali Apple prima dell’annuncio e della commercializzazione. Però questa volta il leaker seriale delle cover avverte che si tratta di cloni dei modelli Apple in silicone destinati agli iPhone 14 ma soprattutto c’è la possibilità che i colori possano corrispondere a quelli ufficiali impiegati da Cupertino.

Nella fotografia che mostra la gamma completa dei colori sono visibili da sinistra a destra: giallo, rosso, viola, menta (verde chiaro), rosa, blu notte infine in basso nero. In linea di massima i colori qui visibili nei cloni delle cover Apple per iPhone 14 corrispondono con le tinte dei prossimi terminali anticipate da un altro leaker nei primi giorni di agosto, che a loro volta corrispondono con le prime indicazioni sulle tinte apparse in aprile.

Qui di seguito riportiamo i colori previsti dal leaker per gli iPhone 14 standard: verde, blu, nero, bianco, rosso e viola che sostituirà il rosa. Invece gli iPhone 14 Pro sono previsti in verde, argento, oro, grafite e viola che sostituirà azzurro sierra.

Per un’analisi dettagliata su tutto quello che Apple potrebbe presentare nel suo keynote di settembre rimandiamo a questo articolo.