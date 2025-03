Retro console ANBERNIC RG40XXV in offerta speciale a 64 €

Pubblicità

Con ANBERNIC RG40XXV giocate a casa e in mobilità senza dover pensare più a niente: questa retro console al momento in offerta speciale vi mette in tasca i vostri giochi preferiti e, all’occorrenza, vi ci fa giocare anche sul grande schermo.

Anbernic è uno dei marchi di punta di questi prodotti per qualità e affidabilità. Il modello in questione monta uno schermo IPS da 4 pollici con risoluzione pari a 640 x 480 pixel, abbastanza quindi per poter fruire dei giochi in mobilità abbastanza comodamente.

L’utente ha a disposizione le classiche frecce direzionali e i tasti A, B, X, Y insieme ad un pratico joystick con anello luminoso (colorazione regolabile su 16 milioni di colori) e i tasti L1, L2, R1, R2 sul retro.

Ad alimentare il motore Linux c’è un processore quad-core H700 ARM Cortex-A53 fino a 1.5 GHz affiancato da 1 GB di RAM LPDDR4 e una batteria da 3.200 mAh ricaricabile via USB-C che promette fino a 6 ore di autonomia.

Oltre al Bluetooth la console dispone del modulo WiFi a 5.0 GHz che può essere usato anche per beneficiare del supporto della piattaforma MoonLight (maggiori info qui) per lo streaming dei giochi su PC, smartphone, tablet (e viceversa).

Volendo si può anche sfruttare l’uscita video HD per collegare la console ad un televisore o un monitor esterno spostando così le scene di gioco sul grande schermo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 64 € nella versione con 64 GB di capacità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

