Facebook e Instagram chiederanno un pagamento per la verifica sicura dell’utente

Meta ha annunciato abbonamenti che prevedono piani con elementi che consentono di ottenere il badge di account verificato passando per un documento di identità, speciali “spunte” per Facebook e Instagram e ottenere “all’accesso diretto a all’assistenza”.

Il piano in abbonamento di Meta denominato “Meta Verified” costerà negli USA 11,99$ se acquistato direttamente da loro, oppure 14,99$ come acquisto in-app dalle app di Facebook o Instagram per iOS, una sorta di “ritorsione” contro le commissioni di Apple, al fine di invitare le persone a bypassare il sistema di pagamento in-app della Mela.

Meta Verified sarà offerto inizialmente per gli utenti Facebook e Instagram di Australia e Nuova Zelanda; in altre nazioni l’arrivo è previsto “a breve”.

Annunciando la novità, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, afferma che si tratta di una iniziativa pensata per “incrementare l’autenticità” degli account, permettendo agli utenti di sapere che un account di interesse pubblico è autentico.

Instagram is launching its own PAID Twitter Blue-style subscription! 'Meta Verified' membership perks:

– Verified badge ✅

– Impersonation monitoring

– Customer support

– Prioritisation in comments

– Recommendations in IG Explore page + Reels

– Exclusive stickers for IG stories pic.twitter.com/N1Naf3Hro2 — Matt Navarra (@MattNavarra) February 19, 2023

Per iscriversi a Meta Verified e ottenere l’indicazione di verificato sul proprio account, bisogna avere almeno 18 anni e fornire un documento con foto e nome corrispondenti a quelli usati su Facebook o Instagram. Chi si abbona, oltre a questi presunti vantaggi, ottiene sticker “esclusivi” per Storie e Reel e 100 “stelle” (quelle che permettono ai creatori di contenuti e alle pagine di monetizzare grazie alle dirette e video).

Gli utenti business non possono ancora ottenere lo status verificato. Dopo la verifica non è possibile cambiare la foto del profilo, il nomeutente e la data di compleanno: si possono modificare questi dati ma bisogna riavviare la procedura di verifica.

Pochi giorni addietro Twitter ha annunciato una iniziativa simile che prevede il meccanismo di autenticazione a due fattori (che consiste nell’utilizzo di due metodi invece che uno, per incrementare la sicurezza) solo per gli utenti che pagano l’abbonamento a Twitter Blue.

Twitter Blu, l’abbonamento opzionale che consente di aggiungere un segno di spunta blu sul proprio account e offre l’accesso in anteprima a nuove funzioni, sembra sia stato sinora attivato da circa 290.000 utenti Twitter.

