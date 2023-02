MarioGPT è l’intelligenza artificiale che crea livelli per Super Mario Bros.

Un team di ricercatori danesi ha creato una AI (Intelligenza Artificiale) denominata MarioGPT in grado di generare infiniti schemi con livello di scorrimento orizzontatale stile Super Mario Bros, partendo da un semplice testo in input.

A riferirlo è il sito Kotaku, spiegando che ricercatori dell’Università di Copenhagen hanno sfruttato un modello GPT2 affinato allo scopo, consentendo di trasformare stringhe di testo con richieste del tipo: “Molti tubi, molti nemici, pochi blocchi di mattone, attrito ridotti per i salti”, in livelli che sembrano analoghi a quelli effettivamente disponibili per Super Mario Bros.

Il tool in questione è stato creato dai ricercatori, guidati da Shyam Sudhakaran, che hanno “alimentato” GPT-2 con tutti i livelli originali di Super Mario Bros. e Super Mario Bros 2.

In general, the path generated by MarioGPT is similar to the path taken by an actual A* agent but we also see some interesting exceptions. A=trajectory of actual A* agent; P=predicted path. pic.twitter.com/CT3EKTDEsc — Sebastian Risi (@risi1979) February 14, 2023

In un documento (PDF) i ricercatori riferiscono che si tratta del primo generatore di livelli partendo da testi mai realizzato e l’obiettivo è rendere possibile la generazione di una gamma sempre più diversificata di schemi, senza bisogno di trovare manualmente nuovi modi di realizzarli.

Gli sviluppatori che usano Python possono sfruttare per i loro studi MarioGPT scaricando quanto necessario gratuitamente da GitHub. A proposito di giochi, anche Microsoft sta sperimentando l’uso dell’AI con Microsoft e ha già realizzato una demo interna in cui a giocare è l’intelligenza artificiale: l’utente deve solo chiedere al sistema cosa vuole e come deve essere costruito. Insomma, tra i futuri lavori a rischio per colpa dell’AI, c’è anche quello dei creatori di livelli per i videogiochi.

