Anche Nintendo Switch 2 soffre i dazi di Trump

Come se il prezzo di Nintendo Switch 2, e dei relativi giochi, non avesse deluso abbastanza, le cose potrebbero essere ben presto ancor peggiori: i preordini per Nintendo Switch 2, originariamente programmati per il 9 aprile, sono stati posticipati a tempo indeterminato a causa dell’incertezza finanziaria generata dall’annuncio di Trump sui dazi.

La data di lancio della console prevista per il 5 giugno prossimo non dovrebbe subire slittamenti, ma per i preordini della console, e conoscere il prezzo definitivo, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Secondo un comunicato di Nintendo, citato da Polygon, “i preordini per Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti non inizieranno il 9 aprile 2025, al fine di valutare l’impatto potenziale delle tariffe e le condizioni di mercato in evoluzione. Nintendo aggiornerà la tempistica in un secondo momento, mentre la data di lancio del 5 giugno 2025 rimane invariata“.

Nintendo aveva svelato i dettagli del lancio per la Switch 2 poche ore prima della conferenza stampa “Liberation Day” di Trump, in cui sono stati annunciati i dazi per le importazioni. Questi, interesseranno praticamente tutte le merci importate in USA ed entreranno ufficialmente in vigore lo stesso giorno in cui erano previsti i preordini.

L’annuncio del ritardo dei preordini suggerisce che Nintendo debba valutare attentamente la sostenibilità di un prezzo di 450 dollari, tenendo conto delle ulteriori tasse che l’azienda dovrà pagare per importare sistemi prodotti in paesi come la Cina e il Vietnam negli Stati Uniti. In alternativa, Nintendo potrebbe decidere di farsi carico dei costi delle nuove tariffe e vendere la console in perdita.

In generale i mercati azionari globali hanno subito forti ribassi in seguito all’annuncio dei piani tariffari di Trump e delle tariffe ritorsive da parte di paesi come la Cina. Attualmente, le azioni di Nintendo in Giappone sono scese di circa l’8% dalla mattina dell’annuncio della Switch 2, posizionandosi al di sotto della media recente.

Oltre a Nintendo e agli USA, l'entrata in vigore di dazi rischia di avere conseguenze anche nel mercato dei videogiochi e delle console, potenzialmente colpendo chiunque.