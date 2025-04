iPhone 17 Pro, per la rivoluzione ci stiamo attrezzando

Pubblicità

Diverso, anzi no: alle voci secondo cui i nuovi iPhone 17 e iPhone 17 Pro sarebbero stati diversi dal punto di vista del design non crede Mark Gurman. Il più autorevole giornalista specializzato in prodotti Apple, nella sua newsletter di domenica, ridimensiona l’entusiasmo circolato in rete nelle ultime settimane. Smentisce render immaginifici e anticipazioni su design futuristici.

Secondo Gurman, il cambiamento ci sarà, ma solo in alcuni aspetti marginali. Dopo l’introduzione del titanio con iPhone 15 Pro, il tasto Azione e il nuovo Camera Control, Apple prosegue sulla strada dell’affinamento e non della rottura.

Le linee frontali resteranno le stesse, nel solco di una continuità stilistica iniziata nel 2020: visto di fronte, iPhone 17 Pro sarà quasi indistinguibile dal 16 Pro. Display, cornici della stessa dimensione e Dynamic Island rimangono invariati.

Qualche cambiamento sarà visibile sul retro, ma anche qui nulla di radicale. Secondo quanto emerso, il modulo fotografico occuperà l’intera larghezza della parte superiore del dispositivo.

Le tre fotocamere — ormai una costante dal modello 11 Pro — verranno integrate in un’unica fascia, probabilmente realizzata in vetro o metallo, in continuità cromatica con il resto della scocca. Nessun contrasto a due tonalità: i prototipi con blocchi neri su fondo argentato non trovano conferme.

Più che una rivoluzione visiva, quella di iPhone 17 Pro sarà quindi una ridefinizione sottile dell’equilibrio estetico. Il vero cambio di passo nel 2025 potrebbe arrivare da un altro modello della famiglia: l’attesissimo iPhone 17 Air. Questo dispositivo è atteso con un design sottilissimo, ispirato agli iPad Pro. Anche se non perderà le porte, sarà del tutto diverso da quanto visto finora nella gamma iPhone.

La vera rivoluzione, come abbiamo scritto questa mattina, è attesa per il 2027, quando si celebrerà il 20° anniversario dell’iPhone. Apple potrebbe introdurre un modello pieghevole e un iPhone Pro completamente ripensato, con largo utilizzo del vetro e un design fuori dagli schemi attuali.

Per una panoramica completa sulle novità attese della gamma iPhone 17, dai modelli standard al Pro Max, vi invitiamo a leggere questo articolo riepilogativo su Macitynet, che raccoglie tutte le principali indiscrezioni emerse fino ad oggi.