Nintendo Switch 2 arriva il 5 giugno con Mario Kart World

Nell’anteprima di gennaio mancavano i dati salienti, ma ora Nintendo ha finalmente svelato ufficialmente la sua nuova console, Nintendo Switch 2, durante l’atteso Direct. La console sarà disponibile dal 5 giugno 2025 e porterà con sé numerose innovazioni e nuovi giochi, tra cui Mario Kart World, uno dei titoli di lancio più attesi.

Il nuovo capitolo di Mario Kart offrirà un mondo di gioco particolarmente ampio, con nuove modalità tra cui corsa libera ed eliminazione. Le gare potranno ospitare fino a 24 partecipanti, segnando un’evoluzione significativa rispetto ai titoli precedenti. Maggiori informazioni saranno rivelate nel prossimo Direct del 17 aprile.

Game Chat: Comunicazione Vocale e Videochat con Webcam

Una delle grandi novità di Switch 2 è la Game Chat, attivabile con il Tasto C. Grazie al microfono integrato, sarà possibile parlare anche in ambienti rumorosi o con la console lontana. Inoltre, la funzione consente di condividere lo schermo con altri giocatori e di comunicare anche mentre si giocano titoli diversi.

Per chi vuole un’esperienza più avanzata, sarà possibile collegare la nuova webcam Nintendo, trasformando la chat vocale in una videochiamata. Il microfono sarà disattivabile tramite un pulsante dedicato. Tuttavia, per usufruire di questa funzione, sarà necessario un abbonamento al servizio Nintendo Online.

Audio 3D e Supporto Surround

La console introdurrà il supporto per l’Audio 3D, che garantirà un’esperienza sonora più immersiva anche senza un sistema surround. Tuttavia, questa funzione sarà compatibile solo con i giochi che la supportano.

Game Share: Multiplayer Locale con una sola copia del gioco

Nintendo Switch 2 permetterà di giocare in multiplayer locale tra due console utilizzando la nuova funzione Game Share. Questa consentirà di inviare il gioco a un massimo di tre console, in questo moso sarà possibile giocare fino a quattro persone con una sola copia del gioco. Il Game Share sarà disponibile anche per il gioco online.

Caratteristiche Tecniche di Nintendo Switch 2

Nintendo ha spiegato durante l’evento Direct di aver progettato la nuova console da zero, introducendo numerosi miglioramenti rispetto alla prima versione:

Schermo più grande con risoluzione 1080p , supporto HDR e refresh rate fino a 120 fps .

con risoluzione , supporto e refresh rate fino a . Joy-Con magnetici , che si scollegano premendo un tasto sul retro.

, che si scollegano premendo un tasto sul retro. Control Stick più grandi con supporto ai comandi in stile mouse per i giochi compatibili.

con supporto ai per i giochi compatibili. Porte USB-C sopra e sotto , utilizzabili per la ricarica o per collegare accessori come la webcam.

, utilizzabili per la ricarica o per collegare accessori come la webcam. Memoria interna da 256 GB , molto più capiente rispetto ai 32 GB del modello precedente.

, molto più capiente rispetto ai 32 GB del modello precedente. Dock con supporto al 4K nei giochi compatibili.

nei giochi compatibili. Ventola integrata , per mantenere alte le prestazioni senza surriscaldamenti.

, per mantenere alte le prestazioni senza surriscaldamenti. Compatibilità con i giochi della prima Switch, se supportati dagli sviluppatori.

Welcome Tour: La Demo per Scoprire le Funzionalità di Switch 2

Nintendo ha annunciato Welcome Tour, un titolo esclusivo che guiderà i giocatori alla scoperta delle nuove caratteristiche della console. Il gioco permetterà di esplorare un mondo virtuale che riproduce le componenti della Switch 2, in uno stile simile a Astro’s Playroom su PlayStation 5.

Nuove Cartucce di Gioco e Schede SD

Le cartucce di gioco per Nintendo Switch 2 avranno la stessa forma di quelle della prima console, ma saranno più veloci nella lettura dei dati. Tuttavia, le schede SD di Switch 1 non saranno compatibili con la nuova versione.

Nuovo Pro Controller e Accessori

Nintendo ha presentato anche un nuovo Pro Controller, dotato del Tasto C per la Game Chat e di due grilletti posteriori aggiuntivi, per un’esperienza di gioco più avanzata.

Giochi in Arrivo su Nintendo Switch 2

La console offrirà tre categorie di giochi:

Esclusive Switch 2 Giochi Switch 1 potenziati, che sfrutteranno le nuove funzionalità hardware. Titoli compatibili con entrambi i modelli, tra cui Metroid Prime 4, Mario Party, The Legend of Zelda e Kirby e la Terra Perduta. Per chi già possiede questi giochi su Switch 1, sarà possibile acquistare un upgrade per migliorarne le prestazioni sulla nuova console.

Disponibilità e Ulteriori Informazioni

Nintendo ha lanciato un sito ufficiale dedicato a Switch 2, dove è possibile trovare ulteriori dettagli.

