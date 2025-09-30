Anker, l’anteprima delle offerte Prime di Ottobre con sconti già attivi su Amazon

Anker anticipa le grandi promozioni di Amazon delle Offerte Prime con una selezione di accessori hi-tech già scontati. Auricolari, power bank, caricabatterie e gadget con tecnologia MagSafe a prezzi ribassati: ecco le occasioni da non perdere.

soundcore AeroClip by Anker, Auricolari Open-Ear

Gli auricolari open-ear soundcore AeroClip by Anker offrono un’esperienza audio confortevole e sicura grazie al design clip-on. Perfetti per sport e attività all’aperto, garantiscono stabilità senza isolare dall’ambiente. Con autonomia prolungata e suono di qualità premium, rappresentano una scelta ideale per chi desidera musica e chiamate sempre chiare. Ora disponibili su Amazon con il 23% di sconto in anteprima offerte Prime di Ottobre.

Da 129,99€ a 99,99€ (23% di sconto)

Anker 737 PowerCore Power Bank 24000mAh 140W con Display

Il PowerCore 737 di Anker è una power bank da 24.000mAh con ricarica rapida fino a 140W e display digitale integrato per monitorare in tempo reale la potenza. Compatibile con laptop, tablet e smartphone, è l’alleato ideale per chi viaggia o lavora in mobilità. Grazie allo sconto del 24% è già disponibile a un prezzo competitivo prima delle offerte Prime di Ottobre.

da 104,99€ a 79,99€(24% di sconto)

Anker MagGo Caricatore Wireless 3 in 1 Cube con MagSafe 15W

Il MagGo Cube 3 in 1 di Anker con supporto MagSafe 15W è il caricatore wireless perfetto per iPhone, Apple Watch e AirPods. Compatto, elegante e pieghevole, consente di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente con la massima efficienza. Pensato per la scrivania e i viaggi, è già disponibile con uno sconto eccezionale del 36% su Amazon, senza attendere le offerte Prime di Ottobre.

– da 129,99€ a 82,98€(36% di sconto)

Anker Zolo Compact Caricatore USB-C 30W GaN

Il caricatore Anker Zolo USB-C da 30W con tecnologia GaN unisce potenza e compattezza in un design leggero e portatile. Ideale per smartphone, tablet e piccoli laptop, garantisce ricarica veloce e sicura grazie all’efficienza dei chip GaN. Perfetto da portare sempre in borsa, ora è disponibile a soli 12,99€, con il 19% di sconto in anteprima offerte Prime di Ottobre.

da 15,99€ a 12,99€ (19% di sconto)

Anker Zolo Magnetic Power Bank 10.000mAh con USB-C 30W

La Zolo Magnetic Power Bank da 10.000mAh di Anker integra un cavo USB-C da 30W e un supporto regolabile per la ricarica ottimale. Compatibile con MagSafe e pensata per iPhone, offre praticità e potenza in un unico accessorio. Con il suo design sottile e le funzioni smart, è l’alleato perfetto per viaggi e uso quotidiano. Già disponibile al 42% di sconto su Amazon.

da 49,99€ a 28,99€(42% di sconto)

Anker Prime Caricatore USB-C 67W GaN

Il caricatore Anker Prime 67W con tecnologia GaN è la soluzione ideale per chi cerca potenza in un formato compatto e pieghevole. Con un’unica porta USB-C ad alta efficienza, permette di alimentare notebook, smartphone e tablet velocemente e in sicurezza. Perfetto per lavoro e viaggi, è già in offerta con il 29% di sconto rispetto al prezzo di listino.

da 44,99€ a 31,99€ (29% di sconto)

Anker Power Bank 10.000mAh 30W con USB-C

La power bank Anker 10.000mAh da 30W è un caricatore portatile potente e compatto, ideale per chi non vuole restare mai senza energia. Con ricarica rapida e porta USB-C, supporta smartphone, tablet e altri dispositivi. Perfetta per viaggi, ufficio e giornate fuori casa, è già disponibile con il 33% di sconto su Amazon, anticipando le offerte Prime di Ottobre.

da 39,99€ a 26,99€ (33% di sconto)

