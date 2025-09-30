Recensione ASUS TUF Gaming A2, il case SSD per gamer ultra resistente

SUS TUF Gaming A2 è una custodia esterna per SSD M.2 con interfaccia USB-C capace di offrire velocità di trasferimento sino a 20 Gbps, con protezione IP68 e standard militari, compatibile con macOS, Windows e console.

L’abbiamo provata per voi.

La filosofia del gaming

La linea TUF di ASUS (acronimo di “The Ultimate Force”) è una gamma di prodotti (computer, ma anche accessori) progettata per il mondo gamer che cercano robustezza, affidabilità, prestazioni elevate e un interessante design rugged.

Il mondo dei gamer è, ad oggi, tipicamente il più avanzato, e a tratti spregiudicato ramo del mondo dell’informatica, con soluzioni non solo tecnologicamente avanzate e raffinate, ma anche robuste, molto capaci e potenti: questo perché gli utenti hanno la necessità di avere device e accessori che non solo operano a prestazioni molto elevate, tipicamente al massimo delle capacità, ma anche in condizioni al limite.

Che si tratti di un computer, o di un case SSD, come nel caso dell’ASUS TUF Gaming A2, le pretese sono che funzioni in condizioni estreme, capace di assorbire urti, maltrattamenti e sopportare temperature alte ma funzionando sempre al top delle prestazioni, perché quando si gioca di solito non si accetta nulla che sia meno che il massimo.

Ecco perché la soluzione del case TUF è non solo interessante per l’utente che gioca e per chi vuole un prodotto dal design croccante, accattivante ma anche robusto e veloce.

Look militare

La confezione in cartone ospita il case vero e proprio, che emerge subito all’apertura della confezione a modo di libro: appena sotto trovano posto il cavo USB-C e una piccola chiave a brugola per l’uso con le viti esagonali che chiudono in case. Insolita la scelta delle viti esagonali, al posto delle più tradizionali viti a croce, probabilmente per dare un look più “militare” al case.

L’ASUS TUF Gaming A2 si presenta in una design dalla forma decisamente inusuale (ma in fondo lo era anche l’ASUS Cobble SSD Enclosure provato qualche tempo fa, segno che ASUS è sinomino di ricercatezza), le cui forme ricordano una cassa militare da combattimento, in miniatura.

Il materiale è un misto di metallo e gomma, tutto nero, come la scritta TUF GAMING ricavata da un gioco di lucido/opaco piuttosto che in una vernice visibile: la sensazione è di robustezza, e le specifiche lo confermano, dato che ha una certificazione IP68 (il che significa protetto dalla polvere e resistente all’immersione prolungata in acqua secondo le specifiche del produttore, anche se il connettore USB-C esposto offre una vulnerabilità effettiva), capacità di assorbire urti e resistere a temperature estreme, da -40°C a +60°C in storage e da 0°C a 70°C in operatività, dati non da poco per un “semplice” case SSD.

Le dimensioni sono compatte, circa 116,22 x 55,65 x 15,30 mm per un peso di 148 grammi, con un lettore LED frontale e una porta USB-C nella parte opposta.

L’apertura è semplice, basta svitare le quattro viti esagonali presenti nella parte inferiore, inserire la memoria M.2 nell’apposito vano, protetto da un pad termico conduttivo con valore K di 3, che promette di dissipare il calore efficacemente, richiudere il tutto, inizializzare il disco e il computer, Mac o PC che sia, lo vedrà subito, senza dover installare nessun driver.

Standard

ASUS TUF Gaming A2 supporta M.2 2242, 2260 e 2280, sia NVMe che SATA III, con capacità sino a 4 TB: peccato per il mancato supporto per il formato 2230, comune in alcuni dispositivi come lo Steam Deck o ROG Ally di Asus, ma probabilmente ci saranno state delle logiche di mercato o delle scelte progettuali che hanno portato a questa decisione.

In compenso la compatibilità verso mercati più “tradizionali” è molto ampia: funziona con Windows, macOS, smartphone Android, iPhone, iPad e console come PlayStation 5, Xbox Series X/S, anche se, come stiamo per vedere, con prestazioni diverse in base al tipo di device a cui è associato.

L’interfaccia del ASUS TUF Gaming A2 è infatti una USB-C 3.2 Gen 2×2, che teoricamente consente trasferimenti fino a 20 Gbps in lettura e scrittura, in tutta onestà valori ben superiori a quelli di cui ha bisogno un giocatore anche di alto profilo, ma la velocità, si sa, non è mai abbastanza.

Il punto è che per raggiungere tale velocità di picco è necessario un computer, tipicamente un PC Windows, con una porta perfettamente compatibile con lo stesso standard USB 3.2 Gen 2×2, uno standard che sino ad oggi non ha avuto molto successo, a favore dei più potenti USB4 e Thunderbolt 3 e 4.

Il supporto per lo standard USB4 da parte dei costruttori di computer (Apple, ma anche Asus, Dell, Lenovo, HP e altri) è opzionale, significa che è a discrezione di chi produce il computer se attivarlo o no attraverso la scelta di Chip che supportano la double lane. Così come Sony e Microsoft, produttori delle consolle Playstation 5 e Xbox Series X/S, che offrono un supporto per dischi esterni limitato a 10 Gbps, la metà di quanto il disco può offrire.

E su Mac? Il disco può essere collegato e funziona perfettamente su tutti i Mac oggi disponibili in commercio, ma con velocità non superiori a 10 Gbps, che sono quanto la compatibilità dei connettori USB/Thunderbolt possono offrire.

In prova

Abbiamo messo alla prova l’ASUS TUF Gaming A2 su vari compiti sia su di un MacBook Pro con M3 Pro (ma sarebbe stato lo stesso anche con un MacBook Pro con M4, la nuova porta Thunderbolt 5 non avrebbe fatto nessuna differenza rispetto alla nostra porta Thunderbolt 4) e su di una Playstation 5.

Il disco si è comportato bene, con all’interno una SSD Kingston KC3000 ad alte prestazioni: in tutti i casi la gestione dei file, sia come unità per l’archiviazione diretta di documenti di vario tipo che, nella consolle, per la gestione di giochi interi, è stata più che soddisfacente.

La velocità rilevata dai testi che abbiamo condotto è risultata abbastanza in linea con quanto ci saremmo aspettati, con valori spesso vicini ai 900 MB/s, che corrispondo al valore teorico di 1000 MB/s che è quanto la capacità dello standard può offrire.

Anche la “tenuta su strada” del disco non è stata male: l’unità è sempre stata su valori di temperatura normali, senza mai eccedere, anche quando usata sotto stress per la prima copia iniziale di quasi 1 TB di dati.

In viaggio ASUS TUF Gaming A2 si comporta altrettanto bene, la forma è comoda da portare in borsa ma anche nella tasca dei jeans, non offre spigoli che danno fastidio e le parti esposte sono tutte in gomma, quindi è facile da appoggiare ovunque senza problemi. Manca la possibilità di agganciare il disco ad un treppiede, funzione utile per chi vuole usare l’SSD per registrazioni “dal vivo”.

Conclusioni

Con un look tipicamente da base segreta militare e certificazioni di tutto rispetto come MIL-STD-810H (per resistenza a cadute da più di un metro e protezione dalle vibrazioni), più la già citata certificazione IP 68 per polvere e acqua, questa unità ASUS TUF Gaming A2 è davvero pronta a tutto.

Pensata per offrire al gamer, o al professionista esigente, uno spazio veloce per archiviazione di file, applicazioni e giochi all’occorrenza, sia per computer che per consolle, non disdegna di essere utilizzata anche in ambienti ben più rischiosi, come potrebbe essere il sedile di un autobus, il prato di una università, o un più cattivo ambiente frutto di un bizzarro set fotografico all’aperto.

La velocità c’è tutta, ben alta se usato con un computer compatibile, ma comunque alta, e unitamente alla robustezza ne fanno un accessorio interessante, dal taglio professionale e robusto, che promette diversi anni di fedele servizio, anche se usato con le cattive.

Il prezzo, tra i 50 e i 60 Euro a seconda delle offerte in atto, è in linea con le caratteristiche.

Pro:

• Costruzione rugged certificata

• Verloce, velocissimo con computer compatibili

• Ampia compatibilità

Contro:

• Difficile arrivare alla velocità di picco

• Manca un gancio per l’uso con un treppiede

• Scelta bizzarra per le viti esagonali

Prezzo:

• 60,00 €

ASUS TUF Gaming A2 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre.