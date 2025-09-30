Pro-Ject E1.2 è il giradischi che piace alle orecchie e al portafoglio

Nel 2025 il vinile continua a vivere una nuova giovinezza, confermandosi come un formato musicale amato non solo dai collezionisti e nostalgici, ma anche dalle nuove generazioni. Come riportato in diversi articoli, nonostante l’onnipresenza dello streaming digitale, i dischi in vinile registrano ancora una crescita costante nelle vendite, grazie al loro valore estetico, alla qualità del suono e all’esperienza unica che offrono nell’ascolto.

In questo contesto, Audiogamma presenta Pro-Ject E1.2, un giradischi entry-level che porta l’alta fedeltà a un pubblico più ampio con un approccio semplice ma di grande qualità. Questo modello, premiato con l’EISA Award come miglior giradischi “Best Value” dell’anno, è pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo del vinile, offrendo un’esperienza che coniuga facilità d’uso, cura costruttiva ed eleganza, ma con un occhio particolare al portafoglio.

Pro-Ject E1.2 nasce in un contesto hi-fi sempre più competitivo, dove non basta più proporre un prezzo contenuto per emergere. Lo sa bene l’azienda produttrice che ha una lunga storia, iniziata negli anni ’90 e che adesso punta a realizzare giradischi che possano garantire una qualità sonora elevata anche ai neofiti.

Per questo, il giradischi arriva già calibrato e con il tracciamento e l’anti-skating ottimizzati, così da permettere un’installazione immediata, perfetta per chi si avvicina per la prima volta al vinile e desidera compiere i primi passi evitando difficoltà tecniche.

La struttura del giradischi si basa su una solida base in composito di fibre minerali, capace di ridurre efficacemente le risonanze interne e migliorare la resa sonora. Il piatto, è realizzato in alluminio e dal peso di 730 grammi, mentre il braccio è da 8,6 pollici, progettato con lo stesso materiale, in grado di assicurare una lettura precisa e stabile del vinile.

La testina Pick it MM E, fornita già montata, completa l’installazione per un’esperienza plug & play. La trazione avviene tramite cinghia con regolazione elettronica della velocità e un motore asincrono montato su sospensione elastica che isola le vibrazioni, garantendo un suono nitido e coinvolgente.

Il dispositivo è di dimensioni compatte e pesa 3,6 chili: è in grado di offrire soluzioni tecniche di alto livello, come il controllo elettronico delle velocità sia per i vinili da 33 che 45 giri, bassi valori di wow & flutter e un rapporto segnale-rumore pari a 65 dB.

Disponibile in Italia al prezzo di 349 euro è distribuito da Audiogamma.

Diversi giradischi di Pro-Ject si trovano anche a partire da questa pagina di Amazon.