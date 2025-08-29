Facebook Twitter Youtube

Anker MagGo A83D1 è il modo più semplice per leggere schede SD e TF su iPhone

Chi lavora spesso in mobilità, soprattutto nel campo della fotografia e del video editing con iPhone, farebbe bene a non uscire di casa senza Anker MagGo A83D1, un lettore di schede SD e TF magnetico, portatile e con adattatore USB-C integrato che permette di trasferire dati, ricaricare il dispositivo e lavorare anche fuori studio con estrema facilità.

Ha la forma di un disco (6 centimetri di diametro, spessore di 1,5 centimetri) e si aggancia sul retro degli iPhone tramite MagSafe, un sistema che rispetto agli adattatori tradizionali previene disconnessioni accidentali durante il trasferimento dei file che potrebbe essere causato dal movimento del cavetto.

A quel punto basta inserire una microSD e/o una scheda SD negli appositi slot e poter lavorare con i file trasferendo foto e video (ma anche documenti, libri e tutto il resto) alla velocità massima di 312 MB/s, quanto basta quindi per poter lavorare agilmente anche con immagini e registrazioni ad alta risoluzione.

Anche se si connette all’iPhone tramite spina USB-C angolare, la presa del telefono può essere ancora raggiunta tramite la porta passtrough posta lateralmente in modo da sincronizzare i dati e contemporaneamente ricaricare il dispositivo: supporta infatti l’upstream a 10 Gbps e fino a 42,5 W di potenza di ingresso. Questo significa che è possibile lavorare su file di grandi dimensioni, magari direttamente da smartphone o tablet, mentre il dispositivo si ricarica collegandolo a una fonte di alimentazione esterna.

Questo accessorio come dicevamo è particolarmente utile per chi registra video in esterna e ha bisogno di passare rapidamente al montaggio sullo smartphone, magari per pubblicare contenuti sui social o consegnare rapidamente un lavoro. Attenzione però, perché data la natura è compatibile soltanto con gli iPhone dotati di porta USB-C e sistema MagSafe, quindi a partire da iPhone 15 in poi. Comunque funziona anche con iPad e altri dispositivi USB-C, ma senza l’aggancio magnetico.

Disponibilità e prezzo

Anker MagGo A83D1 costa 29,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

