Chiavi a bussola, kit definitivo in sconto a circa 7 €

Ecco un set di strumenti dedicati alla manutenzione e riparazione dell’auto che non dovreste proprio farvi sfuggire: quello attualmente in sconto infatti include 46 pezzi che vi permetteranno di coprire diverse esigenze meccaniche grazie a un’ampia gamma di chiavi, prese e accessori per operare con precisione e affidabilità.

Il kit combina diverse chiavi a bussola per serrare e allentare bulloni e dadi con facilità, anche in spazi ristretti, grazie al cricchetto a 24 denti.

Include anche vari accessori come barre di estensione di diverse lunghezze, una barra a T scorrevole, un giunto universale e un adattatore con punta a molla, tutti elementi studiati per facilitare operazioni su bulloni difficili da raggiungere o in spazi angusti. La maniglia a cricchetto da 1/4″ e la maniglia per spinner completano la dotazione, offrendo versatilità d’uso per differenti tipi di interventi meccanici.

Gli utensili sono realizzati in acciaio al cromo vanadio CR-V mentre le punte sono in acciaio S2, materiali noti per la loro elevata durezza, resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

E sono tutti conservati in una custodia che facilita organizzazione e trasporto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 7 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

