Annunciato Doogee S98, ha due schermi e fotocamera notturna

Non aspettatevi il solito smartphone dal Doogee S98 appena annunciato, perché sono almeno due le caratteristiche più uniche che rare che l’azienda ha pensato per questo nuovo telefono da immettere sul mercato entro marzo.

La prima è il doppio schermo: anziché però essere un pieghevole, presenta il display secondario sul retro. Di forma circolare, ha lo sfondo personalizzabile con qualsiasi immagine e serve per mostrare alcune informazioni utili quando lo schermo è bloccato e il telefono è rivolto “a faccia in giù” come ad esempio l’ora, i pulsanti per controllare la riproduzione musicale e un monitor per il livello della batteria.

Ad alimentare questo dispositivo c’è un processore MediaTek Helio G96 octa-core con velocità di clock pari a 2.05 GHz, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di capacità (espandibile tramite microSD). Lo schermo è un LCD FHD+ da 6,3 pollici con copertura in vetro Corning Gorilla Glass e presenta un piccolo foro per la fotocamera frontale da 16 MP. Ed è in questo contesto, quello fotografico, che viene fuori la seconda caratteristica speciale.

Delle tre fotocamere posteriori, la principale ha un sensore da 64 MP e poi c’è una seconda grandangolare da 8 MP. La speciale è però la terza, che offre la visione notturna su sensore da 20 MP: in questo modo è possibile scattare fotografie anche in completa oscurità. Ovviamente ci sono luce a infrarossi e torcia LED a completare il tutto.

Per quanto riguarda l’autonomia, monta una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 Watt (il caricatore è incluso in dotazione). Il motore è Android 12 per il quale l’azienda promette il rilascio di aggiornamenti per almeno tre anni ed è certificato IP68 e IP69K, il che significa che si può anche lavare sotto la doccia; è anche certificato MIL-STD-810G quindi resiste anche a cadute e in condizioni climatiche estreme senza bisogno di speciali custodie.

Tra le altre caratteristiche c’è il modulo NFC, il WiFi Dual Band, il Bluetooth 5.1 e un sensore per la scansione delle impronte digitali montato lateralmente. La data di lancio non è stata ancora annunciata ma, come dicevamo, il rilascio di Doogee S98 è previsto per gli ultimi giorni del mese di marzo: maggiori informazioni sul sito ufficiale.