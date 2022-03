Bowers Wilkins Panorama 3 è la soundbar senza compromessi

Bowers & Wilkins presenta Panorama 3, terza generazione della sua soundbar che è stata tra le prime in assoluto a proporre tecnologie e specifiche audio top in un singolo dispositivo per salotto e cinema, in grado di riprodurre audio in alta fedeltà e con bassi potenti anche senza dover ricorrere a un subwoofer esterno.

Lo storico marchio audio del Regno Unito, celebre nel mondo soprattutto per lo speaker Zeppelin, ma ancora prima per diverse generazioni di speaker e sistemi audio di fascia alta per appassionati e audiofili, mantiene le stesse scelte anche per la sua nuova soundbar. Un dispositivo dal design elegante, curato in ogni dettaglio, in grado di riprodurre qualsiasi contenuto, dalla musica, ai film, fino ai giochi con un livello di qualità che il costruttore definisce «assoluto». Un prodotto ambizioso che rinnova la sfida con i concorrenti diretti, sempre più numerosi in campo audio e home cinema.

Per realizzare e presentare Panorama 3 Bowers & Wilkins riprende a piene mani la lunga tradizione del marchio: per oltre 40 anni, artisti, compositori e studi di registrazione di tutto il mondo si sono affidati ai diffusori Bowers & Wilkins per creare le colonne sonore che hanno segnato intere generazioni, dal “Ritorno dello Jedi” ai “Predatori dell’Arca Perduta”passando per film epici come “Il Signore degli Anelli” e “The Avengers”.

Panorama 3 è stata sviluppata dallo stesso team di ingegneri che hanno progettato quei diffusori, con lo stesso obiettivo dichiarato di raggiungere una riproduzione audio allo stato dell’arte. Ricordiamo che la prima soundbar Panorama è stata introdotta nel 2009, chiamata così in omaggio a due tecnologie iconiche dell’epoca d’oro del cinema Panavision e Cinerama.

Definì un nuovo concetto di soundbar e, a differenza della maggior parte delle rivali, fu concepita come un prodotto premium, senza compromessi, in grado di offrire la migliore qualità sonora possibile da un singolo diffusore e senza bisogno di un subwoofer esterno. Nel 2013 viene lanciata Panorama 2, con nuovi driver, maggiore potenza e ingressi HDMI per una connettività più facile e ampliata, migliorando le già elevate prestazioni di Panorama.

Adesso Panorama 3, con un design ancora più sottile, solamente 65 mm di altezza, e dotata di 13 altoparlanti, tra i quali due subwoofer integrati, e amplificatori, uno per ogni altoparlante, per un totale di 400W continui di potenza. Il costuttore assicura un suono «Senza paragoni».

Panorama 3 è anche la prima soundbar Bowers & Wilkins dotata di diffusori Dolby Atmos rivolti verso l’alto. Progettati ad hoc e accuratamente angolati per offrire all’utente una piena immersione nell’audio, sono pilotati da un decoder e processore Dolby Atmos per offrirela migliore riproduzione possibile con colonne sonore, giochi e musica.

L’installazione e la configurazione di Panorama 3 sono semplici anche dal punto di vista logistico, avendo un profilo molto basso che la rende facile da posizionare sotto al televisore o a parete, con la staffa fornita a corredo.

Grazie all’ingresso HDMI ARC e alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, Panorama 3 può suonare qualsiasi tipo di contenuto, anche in streaming. È compatibile con Amazon Alexa e Apple AirPlay 2, sia gli utenti iPhone e iPad che Android potranno facilmente trasmettere la loro musica preferita dai dispositivi mobili.

Non manca il supporto per Spotify Connect, e tramite la app Bowers & Wilkins Music App, si ha accesso immediato a molti servizi, tra i quali Deezer, Last.fm, Qobuz, Soundcloud, Tidal e TuneIn. Poco dopo il lancio il costruttore rilascerà un aggiornamento per implementare anche la funzione audio multistanza.

Bowers & Wilkins Panorama 3, prezzo e disponibilità

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: Panorama 3 è già disponibile al prezzo al pubblico di 999 €.