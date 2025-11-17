Anticipo di Black Friday, MacBook Air in sconto a solo 853 €

Su Amazon in questi giorni di anticipo del Black Friday, è in sconto al prezzo più basso che avete mai visto il Apple MacBook Air 13″ con chip M4. Ora costa solo 853€ invece di 1.149€, una trentina di euro meno del precedente minimo

Design sottile e chip M4 di nuova generazione

Il nuovo MacBook Air 13″ con chip Apple M4 si presenta con il suo classico design ultrasottile in alluminio riciclato, disponibile in diverse finiture di colore che sono quasi tutte in sconto. Lo spessore è di appena 11,5 mm per un peso che non supera 1,2 kg, ideale per chi si sposta spesso.

Il cuore del dispositivo è il chip M4, che migliora ulteriormente prestazioni ed efficienza energetica rispetto ai già potenti M2 e M3. Integra CPU a 8 core, GPU a 10 core e Neural Engine da 16 core, perfetto per gestire applicazioni complesse, multitasking e flussi di lavoro creativi.

Display Retina, autonomia e silenziosità

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una luminosità fino a 500 nit e supporta oltre un miliardo di colori, con tecnologia True Tone per una visione più naturale. È un portatile completamente fanless, quindi sempre silenzioso anche sotto carico.

L’autonomia arriva a 18 ore con un uso tipico, grazie alla perfetta integrazione tra hardware e macOS. Supporta due monitor esterni quando il portatile è chiuso e include Wi‑Fi 6E, Thunderbolt/USB 4, jack audio e ricarica MagSafe.

Ideale per studenti, professionisti e viaggiatori

Il MacBook Air M4 è adatto a chi lavora in mobilità, agli studenti universitari e a chi cerca un portatile leggero ma capace di affrontare attività impegnative. La memoria unificata da 8 GB garantisce fluidità anche con più app aperte, mentre l’archiviazione SSD da 256 GB offre spazio e velocità di lettura eccellenti.

È compatibile con tutte le app native Apple e con quelle professionali di terze parti come Adobe, Final Cut o Affinity. Anche la videocamera FaceTime HD a 1080p, il sistema a tre microfoni e l’audio spaziale con supporto Dolby Atmos migliorano l’esperienza d’uso quotidiana.

Il prezzo di listino del MacBook Air M4 da 13″ è di 1.149€. Oggi è disponibile su Amazon a 853€, A questo prezzo non si era mai visto neppure a condizioni speciali come nelle promozioni per scuole.

