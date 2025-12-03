App Store bomba ad orologeria in Olanda che potrebbe esplodere anche in Italia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i tribunali dei Paesi Bassi possono giudicare Apple in una causa antitrust legata alle commissioni dell’App Store e che ha il potenziale per esplodere come una bomba ad orologeria in tutta Europa.

L’azione giudiziaria è stata intentata da due fondazioni locali secondo le quali le tariffe del 15-30% applicate agli sviluppatori configurano un comportamento anticoncorrenziale che danneggerebbe utenti e creatori di app.

Secondo i giudici europei della corte della corte di giustizia europea del Lussemburgo, il fatto che esista un App Store specifico per il mercato olandese, localizzato in lingua e collegato agli Apple ID nazionali, è sufficiente per considerare rilevante il danno nel territorio.

Apple aveva provato a bloccare il procedimento contestando la giurisdizione, ma la Corte ha respinto la sua posizione e quindi la causa potrà quindi proseguire davanti ai tribunali dell’Aia, con una prima udienza attesa nel 2026.

Un’Europa sempre più campo minato per Apple

La decisione è solo l’ultimo indicatore delle difficoltà tra cui si dibatte Apple in un mercato complesso e regolato come l’Europa. Il Digital Markets Act ha imposto cambiamenti strutturali alla gestione dell’App Store, ai sistemi di pagamento e all’interoperabilità, alimentando un confronto sempre più teso con Bruxelles.

Cupertino continua a lamentare i requisiti che cambiano in corsa e sottolinea che le azioni dell’Ue sono un problema principalmente per i i consumatori, ma per ora l’UE non fa marcia indietro anzi le sue disposizioni possono alimentare interventi come quello che si prepara in Olanda.

Il punto critico è che una sconfitta nei Paesi Bassi, rischia di superare rapidamente i confini nazionali e costare molto più delle multe Ue. Le fondazioni parlano di danni per circa 630 milioni di euro ma l’Olanda è un mercato relativamente piccolo (circa 14 milioni di possessori attuali o passati di iPhone), se nazioni molto più popolose come Germania e Italia dovessero avviare azioni simili, il valore complessivo delle richieste potrebbe salire a svariati miliardi di euro.