Non solo smartphone, Xiaomi raggiunge il traguardo di 500.000 veicoli prodotti

Che non venda più solo smartphone è ormai noto da parecchi anni, ma che stesse accelerando così anche su un settore molto ostico, come quello delle auto, può essere una sorpresa. Xiaomi EV si appresta a raggiungere il suo obiettivo di consegna per il 2025, fissato a 350.000 unità, entro la fine di questa settimana, con una proiezione annuale che supererà le 400.000 consegne complessive.

Non solo, i numeri sono ancor più alti se si considera che Xiaomi ha ufficialmente tagliato il traguardo dei 500.000 veicoli prodotti e prevede ora di chiudere l’anno con oltre 400.000 unità consegnate. L’annuncio è arrivato oggi tramite il profilo Weibo di Xiaomi EV, che ha definito questo risultato un “nuovo punto di partenza”.

Si tratta di un brand che non è ancora ufficialmente arrivato in Italia, ma che nei prossimi anni, quasi certamente, inizierà a percorrere anche le nostre vie e che, dunque, merita certamente attenzione.

Questa ascesa rende Xiaomi una delle aziende più veloci nel mercato automobilistico cinese, una delle prime a toccare quota mezza milione di auto prodotte in appena un anno e sette mesi dall’uscita del primo veicolo dalla catena di montaggio. Considerando i tempi

Se si guarda alle entrate del produttore, nel terzo trimestre dell’anno i ricavi dei business innovativi hanno raggiunto la cifra record di circa 3,8 miliardi di euro, con i veicoli elettrici che rappresentano la fonte primaria, contribuendo per 3,7 miliardi di euro

La rapida ascesa della gamma Xiaomi EV

Per dare un quadro completo di questi numeri, ricordiamo che Xiaomi ha annunciato formalmente il suo ingresso nel settore automobilistico il 30 marzo 2021 e ha svelato il suo primo modello, la berlina elettrica SU7, il 28 dicembre 2023, posizionandola come diretta concorrente della Tesla Model 3.

Questa è stata lanciata ufficialmente il 28 marzo 2024 in tre varianti — Standard, Pro e Max con consegne dei modelli Standard e Max iniziate nell’aprile dello scorso anno, mentre quelle della SU7 Pro sono partite a maggio 2024.

Quest’anno, invece, è stato il turno della YU7, che a molti ha ricordato le linee di una Ferrari.

