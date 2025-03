Anticipo offerte di primavera Omajin, il videocitofono smart in offerta Amazon da 139,99€ a 49,99€

Pubblicità

Il videocitofono smart Omajin è attualmente in promozione su Amazon, con un prezzo scontato da 139,99€ a 49,99€ in occasione dell’anticipo delle Offerte di Primavera.

Per chi desidera approfondire tutte le funzionalità e le prestazioni di questo videocitofono smart, abbiamo realizzato una recensione dettagliata su Macitynet. Qui di seguito, invece, riportiamo le informazioni essenziali per comprendere perché questa offerta sia così interessante.

Caratteristiche principali del videocitofono Omajin

Il videocitofono Omajin offre una risoluzione video 2K, garantendo immagini chiare e dettagliate per una sorveglianza efficace. Grazie alla visione notturna a infrarossi, il dispositivo permette di vedere chiaramente anche in condizioni di scarsa illuminazione, aumentando il livello di sicurezza durante la notte.

L’ampio angolo di visione di 140° consente di monitorare una vasta area davanti all’ingresso, riducendo significativamente i punti ciechi. Inoltre, l’audio bidirezionale permette di comunicare con i visitatori in tempo reale tramite l’app dedicata, offrendo un’esperienza interattiva e sicura.

Il videocitofono si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz, garantendo una connessione stabile e affidabile per ricevere notifiche e visualizzare video in diretta. Per quanto riguarda l’archiviazione, supporta schede microSD fino a 256 GB, consentendo di salvare localmente i video senza la necessità di un abbonamento a servizi cloud.

L’Omajin è dotato di una batteria ricaricabile tramite USB-C, che elimina la necessità di cavi fissi, rendendo l’installazione semplice e versatile. In aggiunta, il kit include una suoneria wireless, alimentata da batterie AAA, che può essere posizionata ovunque in casa per ricevere le notifiche quando qualcuno suona al campanello.

Infine, il dispositivo è certificato IP65, rendendolo resistente alle intemperie e adatto all’uso esterno anche in condizioni climatiche difficili.

Un’opportunità da non perdere

Con questo sconto del 64%, l’Omajin diventa un’opzione altamente conveniente per chi vuole migliorare la sicurezza della propria abitazione con un dispositivo smart e facile da installare.

