Recensione videocitofono Omajin, il citofono smart tutto compreso

Pubblicità

Tra le prime periferiche Omajin, nuovo marchio di Netatmo per la casa intelligente, oltre alla camera di sicurezza Omajin che abbiamo recensito è arrivato sul nostro tavoloanche un video citofono.

Si tratta di una periferica certamente smart, ben costruita e che ha dalla sua un’applicazione piuttosto intuitiva. Peraltro, il produttore è intervenuto sul lato notifiche, che qualche settimana fa ci aveva totalmente deluso. Adesso, la situazione è cambiata in positivo.

Anzitutto l’unboxing. Il video citofono, proprio come la videocamera di sicurezza che abbiamo già recensito a questo indirizzo, arriva all’interno di una confezione piuttosto colorata, segnala evidente che il brand voglia posizionarsi all’interno di un target giovane e dinamico. L’unboxing, proprio come quello della camera, rivela qualche piacevole sorpresa, come ad esempio la presenza di una MicroSD Sandisk da 64 GB, che aiuterà a memorizzare gli avvenimenti ripresi dall’occhio del campanello smart, anche in assenza di un abbonamento al cloud.

Al di là di questo, è presente in confezione tutto il necessario per il funzionamento, perfino le pile AAA, necessarie ad alimentare il cicalino. Già, perché questo video citofono smart si compone essenzialmente di due pezzi. Il primo è il citofono in sé, dotato di una batteria integrata che si ricarica tramite USB-C. Il secondo, invece, è il piccolo cicalino a batteria, che permette l’utilizzo del citofono anche in maniera tradizionale e che di fatto segnalerà la presenza di ospiti alla porta, emettendo un segnale acustico, peraltro personalizzabile nella suoneria.

Sempre all’interno della confezione è presente il chiavino per montare al meglio il videocitofono all’interno della sua dock. Sono anche presenti le viti per il corretto montaggio a parete.

Primo abbinamento

Proprio come per ila video camera Omajin, il primo abbinamento risulta essere assolutamente semplice. Vi rimandiamo all’articolo precedente in cui mostriamo i passaggi da effettuare. Qui basti ricordare che dopo aver selezionato il tasto “+” e scelto il video campanello, saranno sufficienti poche altre azioni per iniziare ad utilizzarlo. Ed infatti, si dovrà inserire la password del proprio router e, successivamente, si dovrà inquadrare con il campanello il codice QR che appare a schermo all’interno dell’app.

Null’altro, il video campanello apparirà nella schermata principale dell’app, insieme alle altre camere o agli altri prodotti Omajin già abbinati.

Come è fatto

Il video campanello in sé è davvero ben fatto. La stessa sensazione di robustezza che si ha tenendolo in mano, la avevamo avvertita anche per la fotocamera. Non ci sono scricchiolii, tutto è al posto giusto e le plastiche sembrano di qualità.sulla parte posteriore è presente il piccolo tasto di accensione, il pulsante reset e l’alloggiamento per la MicroSD. Sono presenti anche i due contatti elettrici a vista, nel caso in cui si volesse alimentare la batteria, senza necessità di doverlo caricare a distanza di mesi.

Il video citofono stesso ha una sirena integrata, quindi può funzionare anche senza il secondo cicalino esterno, anche se quest’ultimo propone una sirena più forte, da 85 db e sarà certamente necessario posizionarlo in casa per essere sempre certi di sentire chi suona alla porta.

Il video citofono offre immagini nitide, un’autonomia di 10 mesi (anche se in realtà dura molto meno nel caso di notifiche per e utilizzo frequente) e propone anche funzioni di PIR per rilevare il movimento, così da essere sempre avvertiti se qualcuno passa dietro il proprio portone.

Al suo interno offre una batteria da 6700 mAh, mentre il sensore della camera è da 5MP, in grado di produrre un output di 2K+, più che sufficiente per mostrare in modo chiaro e con dovizia di particolari l’ospite che si cela dietro il portone.

Funzionamento

Chi ha letto la nostra recensione sulla camera di sicurezza Omajin sa bene delle lamentele che abbiamo rivolto sul versante delle notifiche lato Android. Qualche settimana fa, durante la prova della camera abbiamo notato che su Android era veramente difficile ottenere notifiche in tempo reale. A distanza di settimane Omajin deve essere intervenuta per sistemare la situazione.

Anzitutto, è finalmente apparso il pulsante per il collegamento con Google Home, mentre fino a qualche settimana fa era presente solo quello per Alexa. Adesso è possibile abbinare le periferiche Omajin all’ambiente di Google Casa.

Inoltre, magicamente le notifiche iniziano a funzionare anche su Android, mentre su iPhone confermiamo che continuano a funzionare, come han sempre fatto sin dall’inizio.

Non sappiamo esattamente cosa sia intervenuto nel frattempo, perché di fatto l’app non ci ha segnalato nessun aggiornamento software, nemmeno alle periferiche. Fatto sta che finalmente il citofono sembra funzionare come dovrebbe: ad ogni click arriva immediatamente la notifica su smartphone. Anzi, su Android la situazione è migliore di iPhone adesso: mentre sui dispositivi della Mela appare una semplice notifica, su Android parte il flusso video del citofono in diretta, così da poter direttamente parlare con l’ospite.

Finalmente, il prodotto risulta pienamente utilizzabile anche su Android. Anche le notifiche PIR, che rilevano il movimento davanti al sensore, vengono correttamente inviati ai terminali Android. Ben fatto.

L’audio della conversazione appare cristallino, senza fastidiosi fruscii di sottofondo, così da poter essere certi di rispondere a chiunque si palesi alla porta, dagli ospiti ai corrieri.

Qualità dell’immagine

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, la videocamera si comporta bene. Offre un angolo di visione di 140 gradi e registra video in risoluzione 2K. Le fotografie statiche, invece, da 5 MP, non sembrano essere così nitide ed anzi ricordano le foto di vecchi smartphone di un decennio fa.

Quanto ai video, invece, le immagini risultano nitide e chiare, anche di notte, quando l’ambiente esterno è completamente buio. Un calo di qualità si ha quando qualcuno si avvicina troppo alla videocamera: in questi casi la nitidezza può risultare compromessa, anche se mai al punto da rendere l’immagine inutilizzabile.

Abbonamenti

Se si desidera salvare i video sul cloud, sono disponibili diversi piani di abbonamento. I prezzi partono da 4,99 euro al mese per un dispositivo, ma ci sono piani da 99 euro che coprono 3 dispositivi per un intero anno.

Ovviamente, questo video citofono può essere utilizzato anche senza un abbonamento, grazie alla presenza di una scheda di memoria inclusa, che permette di salvare i video direttamente sullo smartphone.

Conclusione

In sintesi, il primo citofono video di Omajin è un prodotto valido che racchiude molte delle funzionalità desiderabili in un dispositivo di questo tipo. Rispetto al suo rilascio oggi risulta essere davvero più conveniente, motivo per cui abbiamo atteso prima di pubblicare questa recensione, nonostante lo stessimo testando da diversi mesi.

Anzitutto, è stato risulto il problema delle notifiche su dispositivi Android, che precedentemente lo rendeva inutilizzabile, o quasi. Adesso, invece, tutto funziona perfettamente.

Inoltre, il prezzo su Amazon sembra essere calato di parecchio: attualmente è disponibile a 109 euro, prezzo che riteniamo assolutamente congruo, anzi vantaggioso.

PRO

Installazione rapida e semplice

Buona qualità dell’immagine video nella maggior parte delle situazioni

Audio chiaro

Scheda di memoria inclusa per l’archiviazione locale

CONTRO

La batteria potrebbe durare poco nel caso di notifiche frequenti

Le foto scattate non risultano di ottima qualità

Al momento lo acquistate su Amazon a 109 euro direttamente da questa pagina.