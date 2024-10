Sconti Prime, il mouse con trackball Logitech Ergo M575 a solo 31,99€

Pubblicità Se avete problemi ad usare un mouse tradizionale, in occasione della festa degli sconti Prime d’Autunno c’è una buona occasione: il Mouse Logitech Ergo M575 Wireless Trackball a 31,99€ Parliamo di un mouse con trackball wireless integrata che funziona tramite il solo movimento del pollice, progettato per massimizzare il comfort e risparmiare spazio. Senza la necessità di muovere il braccio per il controllo del cursore, la mano e l’avambraccio rimangono rilassati durante le ore di utilizzo riducendo i problemi di postura e di dolore al braccio. Con il suo elegante design ergonomico, disponibile nei colori grafite e bianco sporco, Ergo M575 è stato progettato e sviluppato per adattarsi in modo ergonomico a ogni forma della mano e tipologia di scrivania. Ergo M575 può essere utilizzato ovunque ci si trovi a lavorare senza alcun movimento del braccio poiché il mouse trackball mantiene la mano in una posizione naturale per un comfort duraturo. Il suo preciso tracciamento può essere regolato tramite il software Logitech Options. Il mouse può facilmente essere connesso ai dispositivi tramite il ricevitore USB incluso oppure tramite Bluetooth Low Energy su Mac, iPad e PC. Nella confezione è inclusa una batteria AA che dura fino a 24 mesi quando si utilizza il mouse con ricevitore wireless. Ergo M575 è semplice e facile da utilizzare ed è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per assicurare ore di produttività e comfort. Infine è stato anhe progettato per la sostenibilità. Alcune delle parti in plastica sono realizzate con plastica riciclata certificata post-consumer (PCR) – 50% per il colore grafite e 21% per il bianco sporco. Il Mouse Ergo M575 Wireless Trackball, è stato lanciato ad un prezzo consigliato di 49,99 ma oggi lo comprate in forte sconto grazie alle offerte d’autunno. Solo 31,99 €

