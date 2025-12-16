L’app Apple TV su Android ora compatibile con Google Cast

Apple ha finalmente colmato una delle lacune più evidenti dell’app Apple TV su Android. Con l’ultimo aggiornamento, viene introdotto il supporto a Google Cast grazie al quale è possibile inviare serie TV e file direttamente a Chromecast, Google TV, Android TV e a tutti i dispositivi compatibili con lo standard di casting di Google.

La novità era attesa da mesi. Apple TV era arrivata su Android all’inizio del 2025, ma con un set di funzioni ridotto rispetto alla versione iOS. Tra le assenze più difficili da spiegare c’era proprio il mancano supporto Google Cast, ormai presente su quasi tutte le principali piattaforme di streaming, da Netflix a Disney+, passando per Prime Video e YouTube.

Il supporto a Google Cast rende ora Apple TV molto più comoda da usare su Android. Consente di inviare film (come il recente F1 con Brad Pitt) e serie TV (alcune delle quali pluripremiate) direttamente dal telefono al televisore, senza passare da app installate sulla TV o da dispositivi Apple. Con Google Cast, basta un tocco per continuare la visione su Chromecast, Google TV o Android TV. Il contenuto viene riprodotto direttamente dal televisore, mentre lo smartphone resta solo un telecomando.

Dopo l’aggiornamento, l’icona di Google Cast compare nell’interfaccia dell’app durante la riproduzione. Da lì è possibile scegliere il televisore o il dispositivo compatibile collegato alla stessa rete Wi-Fi e avviare la visione sullo schermo grande. Durante il casting restano disponibili i controlli di riproduzione, insieme alla gestione dell’audio e dei sottotitoli direttamente dallo smartphone.

Dal punto di vista pratico, il cambiamento è rilevante per chi usa Android come piattaforma principale e possiede una TV o un dongle basato su Google TV o Chromecast. Finora questa laga fetta di utenti aveva come unica alternativa affidarsi all’app Apple TV integrata nel televisore, quando presente, oppure rinunciare del tutto alla visione su grande schermo.

Una situazione problematica per Apple stessa. A fronte di un palese svantaggio di Apple Tv rispetto ad altre app, non saranno stati certamente pochi quelli che hanno deciso di non sottoscrivere un abbonamento.

Rimane però una differenza significativa nell’ecosistema Apple. L’app Apple TV su iOS continua a supportare solo AirPlay e non Google Cast, una scelta che conferma la volontà di Apple di mantenere una separazione netta tra le funzionalità offerte sulle proprie piattaforme e quelle disponibili sui sistemi concorrenti.

L’aggiornamento dell’app, identificato come versione 2.2, è in distribuzione tramite Google Play Store. Una volta installato, il supporto a Google Cast è immediatamente disponibile senza configurazioni aggiuntive.