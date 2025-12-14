F1: Il film con Brad Pitt è gratis su Apple TV anche in Italia

È uno dei film più attesi dagli appassionati di motori e cinema, e ora potete finalmente guardarlo anche voi: F1: Il film è disponibile su Apple TV in Italia ed è incluso per tutti gli abbonati attivi, senza costi aggiuntivi.

Il progetto, firmato Apple Original Films e diretto da Joseph Kosinski, porta sullo schermo una Formula 1 mai vista prima, grazie a riprese reali effettuate durante veri Gran Premi e alla collaborazione ufficiale con il circus. Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, ex pilota richiamato in pista per salvare una scuderia in crisi, affiancando un giovane talento emergente.

Come vi avevamo raccontato su Macitynet, le riprese si sono concluse nel 2024 proprio all’interno del calendario ufficiale di F1, con la presenza di piloti reali e team veri.

Potete vederlo gratis con la prova Apple TV

Se non avete mai attivato Apple TV, potete usare la prova ufficiale del servizio: basta aprire l’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV o su smart TV compatibili, accedere con il vostro ID Apple e avviare la visione. Durante la prova avete accesso completo al catalogo, incluso F1: Il film.

Poi accedete con il vostro ID Apple, attivate la prova e avviate subito la visione del film.

Durante la prova avete accesso all’intero catalogo Apple TV, incluso F1: Il film. La visione è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e anche su smart TV compatibili.

Un titolo chiave per Apple TV

Con F1: Il film, Apple rafforza la propria strategia sui grandi eventi cinematografici, affiancando lo sport reale allo spettacolo hollywoodiano. È un titolo pensato per chi ama la Formula 1, ma anche per chi cerca un film con tanta adrenalina, dal ritmo sostenuto e visivamente eclatante. L’audio vi permetterà anche di sperimentare la qualità dell’impianto che avere collegato alla vostra TV.

Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili anche sulla pagina Apple dedicata al film. All’interno della app sui dispositivi Apple sono disponibili tanti contenuti esclusivi e documentari su come è stato girato il film con dettagli sulle tecniche di ripresa audio e sugli effetti speciali.

Il film è già disponibile su Apple TV in Italia: trovate qui la pagina ufficiale nell’app e sul web.