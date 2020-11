App Musica di macOS come divertirsi con gli effetti visivi

Tra le funzionalità offerte dall’app Musica di serie con macOS Catalina e seguenti, c’è la funzione “Effetti visivi”, un visualizzatore che consente di guardare spettacoli di luce colorata in base al brano riprodotto in quel momento. Il visualizzatore (si richiama dal menu “Finestra”, scegliendo la voce “Effetti visivi”) si può sfruttare con o senza musica: gli effetti cambieranno in base alla musica riprodotta e se è in pausa o in riproduzione.

Questi effetti sono gli stessi che erano riproducibili con il vecchio iTunes. Quello che molti non sanno è che è possibile mostrare o nascondere un elenco di comandi che da utilizzare per controllare gli effetti visivi, premendo il tasto “?” sulla tastiera mentre sono attivi gli effetti: il tasto “M” modifica la modalità grafica, cambiando in pratica gli effetti; il tasto “F” visualizza gli FPS con i quali sono riprodotti gli effetti, il tasto “P” modifica la gamma, ecc.

Dal menu “Finestra” dell’app Musica è anche possibile richiamare gli effetti “Classic” e riprodurre i vecchi effetti che era possibile ottenere con iTunes. Se avete un Mac portatile potete collegarlo ad uno schermo più grande o a un videoproiettore e vedere su uno schermo di grandi dimensioni gli effetti.

