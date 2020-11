Reigns Beyond e All of You sono i due nuovi giochi per Apple Arcade

Gli abbonati ad Apple Arcade ora hanno a disposizione due nuovi titoli con cui trastullarsi. Uno di questi è Reigns: Beyond, il quarto capitolo della popolare serie in cui bisognerà aiutare una rock band indie intergalattica ad arrivare “alle stelle”: il giocatore sarà portato a spostarsi da un pianeta all’altro e di concerto in concerto per raggiungere fama e ricchezza, suonando nei locali vicini (e anche in quelli più lontani) della galassia e reclutando membri alieni per il gruppo. Durante questo tour stellare in cui si va rockeggiando per tutto il cosmo, bisognerà anche assicurarsi di gestire correttamente le risorse della navicella e di tenere d’occhio la ciurma, perché una decisione sbagliata potrebbe portare il giocatore alla deriva nello spazio.

I duelli aerei contro pirati, esattori delle imposte e tutti gli altri si controllano strisciando le dita sullo schermo ma il gioco non si limita soltanto a questo: si potranno sbloccare leggendarie chitarre galattiche e durante le partite si incontreranno più di 60 personaggi curiosi tra cui il manager, Lord Shark, Strombo il mollusco erudito, Gron l’orso spaziale…e ovviamente la ciurma, insieme all’onnisciente IA della propria navicella. Il gioco presenta inoltre più di 1400 carte decisionali che ampliano praticamente le possibilità di gioco all’infinito e una colonna sonora originale di Sam Webster.

Il secondo titolo a disposizione degli abbonati Apple Arcade è All of You, realizzato dai creatori di Love You to Bits e di Bring You Home. Si tratta di un’avventura puzzle per famiglie caratterizzata da rompicapi «Puramente visiva, semplice e con un gameplay unico». I giocatori saranno portati a seguire il viaggio di una gallina un po’ maldestra che visiterà ogni genere di posti alla ricerca dei suoi pulcini smarriti.

Si troveranno così ad esplorare bizzarre ambientazioni popolate da simpatici personaggi e ricche di sorprese e di trappole insidiose: tutto per ritrovare ciascuno dei propri pulcini. Il giocatore può attivare o fermare ogni sezione di un livello per mostrare il percorso corretto alla protagonista, ritrovandosi così dentro una meccanica di gioco unica in quanto viene di fatto permesso di controllare l’ambiente circostante. Il gioco cioè ruota attorno alla pausa del tempo per controllare l’ambiente e svelare il percorso corretto per il personaggio principale.

Come dicevamo entrambi i titoli sono disponibili su Apple Arcade, quindi non si scaricano e non si acquistano singolarmente: è necessario invece abbonarsi al servizio Apple. Trovate maggiori informazioni qui.