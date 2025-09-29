iOS 26, come spostare in basso i widget nella schermata di blocco

Se avete installato iOS 26 e iPadOS 26 allora sappiate che, tra le novità che troverete qua e là, figura anche un piccola ma graditissima modifica alla schermata di blocco. A partire da questa versione dei sistemi operativi di iPhone e iPad infatti può essere ulteriormente personalizzata spostando i widget nella parte bassa del dispositivo.

Questa, soprattutto su iPhone, è una gran cosa perché permette di utilizzare il telefono con una sola mano anche a schermo bloccato, consentendo di interagire più facilmente sia con i pulsanti per richiamare la torcia e la fotocamera (o qualsiasi altra funzione, datosi che anche questi controlli virtuali si possono personalizzare), sia coi contenuti mostrati dai widget.

Se vi interessa sapere come si fa, siete nel posto giusto: in questo articolo vi indicheremo i passaggi da seguire.

Perché spostare i widget in basso?

Nelle versioni precedenti di iOS e iPadOS i widget aggiunti alla schermata di blocco venivano automaticamente posizionati subito sotto l’orologio. Non c’era modo di cambiare questa posizione, il che poteva rendere i widget meno accessibili, soprattutto sugli iPhone con display grandi.

Con iOS 26 e iPadOS 26 Apple offre finalmente la possibilità di spostare l’area dei widget più in basso, vicino ai controlli della torcia e della fotocamera, e questo come dicevamo non solo migliora l’ergonomia per l’uso a una mano, ma permette anche di ingrandire l’orologio (che è un’altra novità di queste versioni) senza sacrificare i widget.

Come spostare i widget in basso sulla schermata di blocco di iOS 26

Per spostare i widget in basso, fate così:

sbloccate il dispositivo e restate sulla schermata di blocco; toccate e tenete premuto in un punto qualsiasi della schermata finché non compare il menu di personalizzazione; cliccate su Personalizza;

In alternativa andate su Impostazioni > Sfondo e cliccate sul pulsante Personalizza visibile nell’anteprima della schermata di blocco;

se state usando un iPad, assicuratevi che sia in modalità verticale, poiché in orizzontale i widget vengono visualizzati lateralmente e non possono essere spostati; trascinate l’area dei widget verso il basso, appena sopra i pulsanti della torcia e della fotocamera (se non avete ancora aggiungo widget, prima dovete inserirli, poi potrete spostare l’area dedicata); quando avete finito, cliccate su Fine in alto a destra.

Cosa succede adesso

Una volta posizionati i widget in basso, noterete che le notifiche e le attività in tempo reale verranno mostrate sopra i widget, invece che tra orologio e widget.

Aspetta, i widget sono già in basso: come posso riportarli in alto?

Se i widget si trovano già nella parte bassa dello schermo, allora molto probabilmente questo significa che in precedenza avete modificato la dimensione dell’orologio.

Basta infatti anche soltanto ingrandirlo appena per vederli schizzare verso il basso. Se perciò state invece seguendo questa guida per riportarli in alto, e non ci riuscite, tenete presente che dovete prima rimpicciolire l’orologio fino alle dimensioni predefinite.

