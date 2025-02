L’app Philips Hue Sync per le TV LG controlla la retroilluminazione direttamente

Pubblicità

Gli utenti delle smart TV LG più recenti ora possono installare l’app Philis Hue Sync e sincronizzare qualsiasi immagine sullo schermo del televisore con le luci Hue.

A gennaio Signify (società capogruppo di Hue) aveva riferito dell’arrivo dell’App Sync TV per LG per l’inizio del 2025, app che ora è disponibile nel content store di LG (lo store dal quale è possibile scaricare le app per le TV di questo brand).

“L’app Philips Hue Sync TV consente di sincronizzare le lampade Philips Hue a colori alle immagini dello schermo TV”, si legge nella descrizione dell’app. “Guarda le luci lampeggiare, danzare, attenuarsi e aumentare di intensità in base ai tuoi film, programmi TV o giochi preferiti. Lasciati circondare completamente dall’illuminazione surround”.

L’app richiede: un Philips Hue Bridge, almeno una lampada Philips Hue a colori, una connessione a Internet e un account Philips Hue (gratuito).

Gli sviluppatori avvertono che “l’utilizzo dell’app insieme a determinati contenuti video e/o audio può generare combinazioni luminose che potrebbero causare disagio o attacchi epilettici”, suggerendo in tali eventualità di interrompere la sincronizzazione delle luci con i contenuti tramite l’app.

Signify offre la possibilità di sincronizzare luci anche ai gamer di console e utenti Mac e PC. È possibile creare “esperienze di illuminazione” surround immersive che si sincronizzano con i colori sullo schermo, collegando fino a 10 luci Hue con una gamma completa di colori vivaci. Per sincronizzare le luci Hue con la propria postazione di gioco, è necessario Hue Bridge, “cervello” del sistema d’illuminazione connessa Philips Hue che permette di connettere e controllare fino a 50 luci e accessori.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...