Realme Ultra cambierà la fotografia su smartphone a MWC 2025

Al prossimo Mobile World Congress MWC 2025 realme porterà con sé la linea di smartphone realme 14 Pro, ma sembra che il protagonista sarà un misterioso Ultra Phone. Ecco cosa aspettarsi.

Il Mobile World Congress 2025 di Barcellona si preannuncia ricco di novità per gli appassionati di tecnologia. Come ogni anno saranno numerosi i dispositivi presentati in fiera e tra i protagonisti più attesi ci sarà anche realme, che presenterà ufficialmente la serie Realme 14 Pro, anche se al momento sta stuzzicando la curiosità degli utenti con un nuovo dispositivo misterioso, una sorta di Ultra phone.

Realme ha condiviso una anticipazione del dispositivo, mostrando la silhouette di uno smartphone con un enorme modulo fotografico circolare sul retro. Sebbene il design sembri simile al Realme 14 Pro+, la curvatura della scocca appare più pronunciata, suggerendo un design rinnovato.

Un dettaglio distintivo è il modulo fotografico posteriore, che include un teleobiettivo periscopico rettangolare, differente dal sensore 50MP 3x periscopico rotondo del 14 Pro+. Questo lascia intendere un significativo miglioramento nel comparto fotografico.

Chase Xu, vicepresidente di Realme, ha dichiarato su X che l’azienda presenterà un’”innovazione rivoluzionaria nella fotografia mobile”. In un confronto tra scatti con zoom 10x, le immagini catturate dal nuovo dispositivo Realme risultano più nitide e con un effetto bokeh ben bilanciato, questo rispetto alla stessa foto scattata con due misteriosi terminali di punta, sicuramente un iPhone 16 Pro Max e un Android di pari livello.

Inoltre, un video condiviso dall’account Global di Realme mostra scatti realizzati con un dispositivo simile, promettendo una “vera esperienza da DSLR”.

What is this real DSLR-level smartphone camera in Francis’s hands? The answer will be revealed at MWC 2025! #realmeMWC2025 #TechDrivesStyleThrives pic.twitter.com/ZQqcBAJAxx

— realme Global (@realmeglobal) February 24, 2025