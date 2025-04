Come mettere Google Traduttore nella barra dei menu del Mac

Pubblicità

Ok, va bene, viviamo ormai nell’era delle intelligenze artificiali capaci di occuparsi, tra le altre cose, di tradurre interi testi da una lingua all’altra. Talvolta resta tuttavia la necessità di dover tradurre questa o quella parola soltanto, dalla propria lingua a un’altra oppure all’inverso, per scoprire il significato di una nuova parola mentre si continua a leggere il testo nella lingua originale.

In casi come questo può far comoda un’utility come quella realizzata dallo sviluppatore Doğacan Bilgili, che sostanzialmente permette di accedere alla versione web del traduttore di Google direttamente dalla barra dei menu del Mac.

Dove si scarica

Potete scaricarla dal suo profilo Github, tanto più che è gratuita. L’app si chiama Translator e nella versione attuale, la 1.0.2 occupa all’incirca 170 MB di spazio sul disco.

Si installa come la gran parte delle applicazioni per Mac: dopo aver aperto il file .dmg, semplicemente trascinate l’icona dell’app nella cartella Applicazioni.

Come funziona

Dopo averla avviata, vedrete comparire l’inconfondibile icona di Google Traduttore nella barra dei menu.

Cliccandoci sopra col tasto sinistro del mouse si aprirà una finestrella in sovrimpressione che mostra appunto la medesima interfaccia web del servizio. D’altronde l’app (che non è ufficiale, lo specifichiamo ad onor di cronaca anche se ciò non influisce in alcun modo sul suo funzionamento) non fa altro che questo: replica l’accesso via browser ma attraverso una schermata sovrapponibile all’applicazione in primo piano.

Quindi potete selezionare la lingua di origine e di destinazione ed eventualmente scambiarle di posso cliccando sulla doppia freccia al centro. Potete anche tradurre il testo presente in un’immagine e cliccare sul pulsante del microfono per dettare a voce la parola o la frase da tradurre.

Cliccando col tasto destro del mouse sopra l’icona potete invece personalizzare alcune opzioni dell’app. Nello specifico:

Remember languages : spuntando questa opzione, ad ogni avvio l’app ricorderà le lingue selezionate e l’ordine in cui le avete disposte;

: spuntando questa opzione, ad ogni avvio l’app ricorderà le lingue selezionate e l’ordine in cui le avete disposte; Clear on blur : spuntando questa opzione, l’app svuoterà il contenuto del box di digitazione del testo ogni volta che aprirete e chiuderete la finestrella dell’app;

: spuntando questa opzione, l’app svuoterà il contenuto del box di digitazione del testo ogni volta che aprirete e chiuderete la finestrella dell’app; Launch at startup : con questa opzione vi assicurate che l’app venga avviata automaticamente ogni volta che accendete il Mac;

: con questa opzione vi assicurate che l’app venga avviata automaticamente ogni volta che accendete il Mac; Use Cmd+G shortcut: spuntando questa voce invece potrete utilizzare la scorciatoia da tastiera ⌘G per mostrare/nascondere la finestrella del traduttore.

Perché la consigliamo

Una piccolissima utility, dicevamo, molto comoda perché non richiede di passare al browser per accedere al traduttore ma piuttosto può essere richiamata con una piccola finestra in sovrimpressione sulle altre.

Perciò ad esempio se state scrivendo una mail, con un click (o con la scorciatoia da tastiera, se l’avete abilitata) potete aprire la finestrella e trovare al volo la traduzione di quella parola che avete sulla punta della lingua, per poi tornare subito a scrivere il testo che manca.

Ovviamente però per funzionare è necessario essere connessi ad Internet. Tuttavia a differenza di altre app simili che funzionano anche offline, non si limita alle voci presenti in uno specifico vocabolario ma attinge dai dati in continua evoluzione offerti da Google. E soprattutto non dovrete pagare alcun abbonamento perché, proprio perché si basa sullo stesso servizio di traduttore via browser, è completamente gratuita.

